Rentrée "sereinement raisonnable" pour le Medef en Mayenne malgré "quelques soucis de visibilité"

Le Medef coorganise ce jeudi après-midi la 4e édition des universités des entrepreneurs mayennais à Espace Mayenne à Laval. L'occasion de faire le point sur la santé économique de notre département. "La rentrée est sereinement raisonnable, si je puis dire, analyse Bruno Lucas, le président du Medef 53, parce que, à court terme, les entreprises de la Mayenne ont de l'activité. On a effectivement quelques soucis de visibilité sur le carnet de commandes mais je dirais que pour l'instant, on a tous un bon niveau d'activité, ce qui était le cas l'année dernière mais la crise de l'énergie se profilait déjà fortement."

Les problèmes n'ont pas tous disparu mais "globalement l'ambiance est plus sereine, elle est plus calme, il n'y a plus de tensions sociales. Le débat sur les retraites est passé, je ne dis pas qu'il est réglé, mais il est passé. Donc le milieu économique, en règle générale et les chefs d'entreprise en particulier, aiment bien avoir cette visibilité et c'est ce que nous avons à ce jour."

Participation à l'expérimentation du RSA sous condition

De nombreuses entreprises ont des postes à pouvoir. Il y a un gros enjeu sur le recrutement des salariés. Certaines s'inscrivent notamment dans la démarche du département de la Mayenne qui teste depuis le mois de juin le RSA sous condition. Selon leur situation, les allocataires doivent réaliser des stages ou des activités pour continuer à toucher ce revenu de solidarité.

"On est dans un département avec un taux de chômage très faible et donc du coup il faut trouver d'autres solutions pour pouvoir continuer à recruter. Ça passe par plein de leviers différents, précise Antonio Marques da Costa, vice-président du Medef Mayenne, notamment la marque employeur."

