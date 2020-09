Rentrée sociale en Berry, la CGT alerte sur des menaces pesant sur des centaines d'emplois dans les PME

"Pour l'instant, on ne voit pas l'argent, on voit des licenciements". Sébastien Martineau, secrétaire départemental de la CGT dans le Cher manifeste aujourd'hui pour réclamer de meilleures garanties sur la préservation de l'emploi dans le cadre du plan de relance post Covid-19. Alors que les dizaines de milliards d'euros d'aides sont annoncées, le syndicat estime en effet que l'Etat n'exige pas suffisamment de contrepartie de la part des industriels. Une question sensible en Berry dont le bassin d'emploi recèle de sous-traitants des secteurs aéronautiques et automobiles particulièrement touchés par cette crise.

Préserver l'emploi

Pour Sébastien Martineau, l'équation est simple. "_Aucun licenciement dans une entreprise qui touche de l'argent public_. L'argent public ne doit pas servir à renforcer les trésoreries poursuit le secrétaire de la CGT du Cher, et ne doit pas financer les licenciements. [...] ça ne sert pas à ça, ça sert à garantir l'emploi."