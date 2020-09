Rentrée sociale en Côte-d'Or : ciel bleu mais rangs clairsemés à Dijon

Pour le premier rendez-vous social de la rentrée, les syndicats organisaient trois manifestations ce jeudi 17 septembre en Côte-d'Or à Beaune, Dijon et Montbard.

"Pour un autre avenir", c'est avec ce slogan que la CGT, Solidaires et la FSU ont ouvert la rentrée sociale ce jeudi 17 septembre. Les syndicats ont lancé un appel à la grève et à des manifestations partout en France contre les suppressions d'emploi, pour une hausse des salaires et pour dénoncer les cadeaux faits aux entreprises dans le cadre du plan de relance sans contrepartie.

"Il faut regarder dans le détail, 20 milliards d'euros sont destinés à réduire les impôts de production des entreprises, sans conditions, sans contrepartie sur l'investissement, la formation, le maintien de l'emploi, l'embauche. C'est cadeau !" expliquait Sandrine Mourey, la secrétaire départementale de la CGT en Côte-d'Or ce jeudi matin sur France bleu Bourgogne.

Trois rendez vous en Côte-d'Or

C'est à Beaune que les syndicats ont ouvert le bal ce jeudi avec un rendez-vous donné au rond point du centre Leclerc, puis à 14h à Dijon sur la place de la République, enfin à 17H à Montbard, sur la place Gambetta.

A Dijon, les rangs étaient plutôt clairsemés en début d'après-midi.

Pas de grosse mobilisation ce jeudi à Dijon © Radio France - Andrien Béria

Ailleurs dans le pays

Covid oblige, les organisateurs ne s'attendaient pas à une forte affluence, mais jugaient ce "premier" appel nécessaire pour permettre aux salariés de se "retrouver ensemble", après des mois de restrictions liées au coronavirus.

A Toulouse dans la matinée, la CGT recensait 3.000 manifestants (1.400 selon la police). Ils étaient plusieurs centaines à Marseille ou à Montpellier.