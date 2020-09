Rentrée sociale : entre 300 et 500 manifestants dans les rues d'Orléans

"On a bossé comme des fous pendant des mois, on est fatigués !" Marie-Laure n'en peut plus. Elle travaille comme agent hospitalier, à l'hôpital d'Orléans, et se sent complètement abandonnée par le gouvernement, malgré les efforts fournis depuis le début de la crise sanitaire.

Tout le monde était bien content de nous trouver pendant le Covid et aujourd'hui, aucun remerciement, nos conditions de travail n'ont pas du tout évolué. On n'a toujours pas plus de matériel, les arrêts maladies ne sont toujours pas remplacés. Alors oui, on est à bout. Et on demande de l'aide ! - Marie-Laure, agent hospitalier à Orléans

Comme elle, des centaines d'autres personnes sont venues manifester ce lundi matin.

Des retraités, des enseignants, des cheminots, tous invités à se rassembler à l'appel de plusieurs syndicats (CGT, FSU, Solidaires, Unef) pour dénoncer la "politique sociale du gouvernement". La majorité d'entre eux estime que la crise du Covid-19 a eu des conséquences "dramatiques" sur leur quotidien, notamment celui des étudiants.

Lutter contre la précarité étudiante

"La situation était déjà grave, et elle a empiré", soupire Murielle Brame, présidente du syndicat étudiant Unef Orléans, drapeau à la main.

Il ne faut pas oublier que l'an dernier, un étudiant lyonnais s'est immolé pour dénoncer la précarité étudiante, pour dénoncer le fait que le gouvernement ne met pas assez de choses en place pour aider des jeunes qui parfois se retrouvent sans logement, sans avoir de quoi se nourrir. - Murielle Brame, présidente de l'Unef Orléans

Elle réclame la mise en place de "l'allocation d'autonomie", qui permettrait, selon elle, "à tous les étudiants de pouvoir subvenir à leurs besoins sans être dépendants de leurs parents, afin qu'ils puissent enfin s'émanciper."

L'Unef demande également au gouvernement de débloquer deux milliards d'euros pour les universités. Le seul moyen, selon le syndicat, d'assurer un enseignement "correct", en recrutant de nouveaux enseignants, et en investissant dans de nouveaux campus, pour que les amphithéâtres soient moins "bondés".