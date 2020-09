Rentrée sociale : trois rassemblements en Isère ce 17 septembre

Ce jeudi, c'est à Grenoble, Bourgoin-Jallieu et Roussillon que des rassemblements sont prévus, à l'occasion de cette journée nationale de grèves et de mobilisations.

La première journée de grèves et de manifestations de cette rentrée, c'est ce jeudi 17 septembre, à l'appel de la CGT, Solidaires et la FSU. Mot d'ordre, notamment, des hausses de salaires, mais aussi dénoncer des fermetures d'entreprises qui selon la CGT 38 "n’ont pour but que d’alimenter les dividendes versés aux actionnaires."

Rassemblement devant Cerdia, à Roussillon, un mois et demi avant la fin de l'activité tabac

Et de citer en Isère notamment Cerdia, à Roussillon. Début juillet, Cerdia, groupe basé en Suisse, adossé au gros fonds d'investissement américain Blackstone, a annoncé la fermeture de son unité "tabac". Fin octobre, 123 salariés qui fabriquent des flocons d'acétate de cellulose - un des composants des filtres à cigarette - vont être licenciés. Un choix que la direction explique par la baisse constante de la vente de tabac. Les 32 autres salariés de l'entreprise fabriquent notamment de l'acide nitrique -que l'on retrouve dans la composition d'engrais - et ne sont pas concernés par ce plan.

L'après-midi même, une nouvelle réunion de négociations aura lieu, mais ces négociations "piétinent" selon Grégory Gomez de la CGT chez Cerdia. Les propositions en terme d'indemnités, de plan de formation, etc. sont très loin d'être satisfaisantes selon lui.

"N'oublions pas qu'on ne ferme pas une entreprise qui n'a plus d'argent. Cerdia Monde, c'est un chiffre d'affaires à hauteur de Total. Cette entreprise, elle nous ferme pour gagner plus d'argent, donc elle doit faire gagner de l'argent aux gens qu'elle vire", explique-t-il.

Des actions prévues aussi à Grenoble et Bourgoin-Jallieu

Deux autres mobilisations sont organisées en Isère : à Grenoble, la manifestation doit partir de la gare vers 10h. A Bourgoin-Jallieu, un rassemblement est prévu à 10h, place Saint Michel, devant la permanence de la députée LREM Marjolaine Meynier-Millefert.