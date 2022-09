Rentrée universitaire à Avignon dans un contexte de crise pour les étudiants

Retour dans les amphithéâtres ce lundi pour les 7500 étudiants de la faculté d'Avignon (Vaucluse). Avec plus d'une centaine de formations, l'établissement attire de plus en plus de monde chaque année. Des jeunes à la recherche d'une faculté à taille humaine.

Une rentrée en hausse de 2.8%

Mais cette année, les étudiants qui doivent composer avec une forte inflation. D'après la fédération inter'asso d'Avignon, son coût est en hausse de 2.8%, portant la note à 2354 euros en moyenne. Invitée de France Bleu Vaucluse, Audrey Abonnen, confirme que le nombre de précaires ne cesse d'augmenter. "50% des jeunes qui étudient à la faculté d'Avignon sont boursiers" affirme la vice-présidente en charge de la vie universitaire. Mais cette hausse du coût de la vie ne devrait toutefois pas obliger les obliger à arrêter leurs cursus. "De nombreux dispositifs d'aides (épicerie solidaire, prêt d'ordinateurs) sont en vigueur pour leur venir en aide".