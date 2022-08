Rentrée universitaire : découvrez le nouveau palmarès des 10 villes les plus chères selon l'Unef

Comme à chaque rentrée scolaire, le syndicat étudiant Unef publie, ce lundi, son palmarès des villes universitaires les plus chères. Sur les 10 villes en tête du classement, huit sont en Ile-de-France, à cause des loyers.

Le syndicat étudiant Unef, a dévoilé ce lundi l'édition 2022 de son palmarès des villes universitaires les plus chères dans lequel figurent les 47 plus importantes villes étudiantes de France métropolitaine. Sur les 10 villes en tête du palmarès, huit sont situées en Île-de-France. Paris, Nanterre et Saint-Denis sont ainsi sur le podium. La ville universitaire la plus chère de France, hors région parisienne, est Nice, à la 7ème place. La moins chère sur tout le territoire est Le Mans. Lyon fait son entrée dans le top 10, à la 9è place.

Ainsi, un étudiant débourse en moyenne, en 2022, 1.332,52 euros par mois pour vivre à Paris, soit une augmentation de 4,33 %. Contre 1.113,73 euros (+4,58 %) à Nice et 850,44 euros (+5,79 %) au Mans.

Le classement des 10 villes où la vie étudiante coûte le plus cher

1 Paris

2 Nanterre

3 Saint-Denis

4 Créteil

5 Orsay

6 Guyancourt

7 Nice

8 Cergy

9 Lyon

10 Champs sur Marne

La vie étudiante coûte de plus en plus cher

Partout en cas, le coût de la vie étudiante augmente note le syndicat. "Rien que sur l’année 2022, le coût de la vie étudiante connaît une hausse de 6,47% ce qui représente 428,22€ en plus", indique le communiqué de presse accompagnant le palmarès. Pour l'Unef, les bourses n'ont pas assez augmenté au regard de l'inflation. "La hausse des bourses de 4% représente entre 4 et 20 euros par mois selon l’échelon de bourse, ce n’est pas suffisante face à un coût de la vie de 35€ de plus par mois." Le coût de la vie étudiante a augmenté dans 46 villes sur 47. Cette augmentation est même supérieure à l'inflation dans 20 villes sur 47. En juillet, la hausse des prix à la consommation en France s'est accélérée pour atteindre 6,1%, a confirmé l'Insee le 12 août.

Les loyers, premier poste de dépense

Les cinq villes où le coût de la vie étudiante a le plus fortement augmenté sont, dans l'ordre, Angers (+11,42 %), Brest (+11,40 %), Perpignan (8,39 %), Metz (8,32 %) et Chambéry (8,03 %). "Des villes de taille moyenne qui voient le montant des loyers exploser", analyse l'Unef alors que sept étudiants sur 10 n'habitent pas chez leurs parents. Pour l'organisation, "c’est notamment dû au fait que de plus en plus de personnes s’installent dans des villes de taille moyenne suite à l’épisode Covid que nous venons de vivre". Autre explication : "l’augmentation du nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur, qui crée une demande de logement plus importante".

Les loyers ont aussi augmenté dans 38 villes sur 47. L'année dernière, le coût de la vie pour les étudiants avait augmenté de 2,5%.