Réorganisation à La Poste : les facteurs de Privas passeront moins souvent

La Poste va lancer cette année 68 expérimentations afin de réorganiser les tournées de distribution de courrier. Dans la liste, figure le bureau de Privas (Ardèche). La réorganisation ne se mettra en place qu'en septembre prochain en Ardèche, la modification de l'organisation du travail des facteurs n'est pas encore bouclée.

Les lettres déposées tous les trois jours

C'est la suite de la disparition du timbre rouge. Finies les lettres prioritaires, elles ne représentaient plus que 1,5% de la sacoche du facteur mais elles obligeaient à livrer à J+1. Avec le timbre vert, c'est trois jours de délai pour livrer les lettres, ça laisse plus de temps et cela permet donc de moduler les tournées.

Colis et journaux livrés au quotidien

La direction insiste sur le fait que ce sera transparent pour le client : les colis et les recommandés seront toujours livrés au quotidien, les abonnés à la presse continueront de recevoir leur journal chaque jour. Mais s'il n'y a ni colis, ni presse à livrer, le facteur ne passera pas tous les jours. Selon la CGT-PTT, ce qui se cache derrière cette réorganisation, c'est la volonté de supprimer des emplois. Faux répond la direction qui affirme qu'elle ne touchera pas au nombre de facteurs.