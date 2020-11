Meurthe-et-Moselle : ouverture de tous les commerces autorisée le dimanche

Dans le cadre de l'allègement du confinement, la préfecture de Meurthe-et-Moselle prévient qu'elle autorise l'ouverture exceptionnelle des commerces le dimanche. Pour l'instant les 29 novembre, 6 et 13 décembre.

Dans un communiqué ce vendredi 27 novembre, la préfecture de Meurthe-et-Moselle prévient qu'un arrêté autorise exceptionnellement tous les commerces du département à ouvrir le dimanche "à partir de ce dimanche 29 novembre, ainsi que les 6 et 13 décembre."

"L'Etat soutient la reprise économique" peut-on lire dans le communiqué à l'occasion de l'allègement du confinement qui prévoit à partir de ce samedi l'ouverture de tous les commerces.

Les chambres consulaires et les organisations professionnelles et syndicales seront consultées, précisent les services de l'Etat pour une ouverture également des commerces les dimanches 20 et 27 décembre ainsi que ceux du mois de janvier 2021.