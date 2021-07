Réouverture de toutes les liaisons à l'aéroport de Béziers-Cap d'Agde

Comme le dit le slogan de l'aéroport de Béziers, il est temps de prendre l'air. Toutes les lignes au départ de l'aéroport biterrois sont désormais ouvertes à partir de ce vendredi. Huit destination en France et en Europe : Londres Luton, Londres Stansted, Manchester, Edimbourg, Bristol, Bruxelles Charleroi, Düsseldorf et Paris Beauvais.

Les destinations de/vers Paris Beauvais, Düsseldorf et Bruxelles Charleroi avaient déjà repris respectivement fin mars et en juin dernier, les cinq liaisons vers le Royaume-Uni sont toutes relancées à compter de ce vendredi.

Angleterre, Écosse, France, Belgique, Allemagne

Pour voyager, les passagers au départ comme à l’arrivée doivent évidemment observer des dispositions sanitaires spécifiques en fonction des pays et des destinations. Pour obtenir toutes les précisions utiles, les passagers peuvent se rendre sur le site de l'aéroport de Béziers ou en appeler le 04.67.809.909.

L’aéroport de Béziers est détenu et géré depuis avril 2009 par le syndicat mixte ''Pôle aéroportuaire Béziers-Cap d’Agde Hérault-Occitanie'' qui rassemble plusieurs collectivités locales : les communautés d’agglomération Béziers-Méditerranée et Hérault-Méditerranée, le Département de l’Hérault, la Région Occitanie, La communauté d’agglomération Sète-Agglopôle Méditerranée et la communauté de communes La Domitienne.

L’aéroport compte 110 emplois et génère chaque année des retombées économiques évaluées à plus de 65 millions d'euros sur sa zone de chalandise (600 emplois indirects).