Réouverture des bars et restaurants en Côte-d'Or : "On veut une vision sur le futur"

La dernière réunion à Bercy organisée ce mardi est venue confirmer ce que tout le monde savait plus ou moins : le 20 janvier, aucun bar, aucun restaurant et aucun boîte de nuit ne pourra rouvrir ses portes, comme cela avait été envisagé dans un premier temps. L'épidémie repart, il faut reprendre la main d'abord, avant d'envisager la suite.

Vaccinés contre les mauvaises nouvelles, pas contre l'incertitude

Depuis un an, deux confinements et un couvre-feu, les professionnels du secteur en Côte-d'Or ont appris à faire contre mauvaise fortune bon cœur, notamment en faisant du click & collect. Ils pointent une chose en ce début d'année : l'absence de visibilité, de lisibilité dans les choix du gouvernement. "Cette réunion n'a absolument rien précisé" regrette Patrick Jacquier, le président de l'Umih 21, "si ce n'est que nous n'ouvririons pas à nouveau le 20 janvier."

Et s'il est pratiquement acquis que les aides au secteur vont se poursuivre et même se renforcer, l'incertitude demeure. "Ce que l'on réclame véritablement, c'est d'avoir une vision sur le futur. Puisque nous n'avons pas de date de reprise, on veut une vision sereine, une certitude d'accompagnement jusqu'à la fin de cette pandémie, jusqu'à la réouverture de nos établissements, ce que nous attendons tous avec impatience."

Optimiste, Patrick Jacquier le reste, malgré tout. Il s'appuie sur le courage de ses collègues, et aussi sur l'envie des clients. Il en est persuadé, ils attendent avec impatience la réouverture, "la preuve, les réservations dans les restaurants pour le 20 janvier étaient nombreuses. Je pense qu'il faut conserver l'optimisme, bien que pour l'instant tous les professionnels sont en colère, désappointés, tristes de tout ce qui se passe en ce moment."

Des protocoles sanitaires bien rodés

Faut-il pour permettre la réouverture renforcer encore plus les protocoles sanitaires mis en place après le premier confinement ? Le président de l'Umih 21 refuse d'y penser : "tout a été mis en oeuvre, avec des certifications, des labels, pour que nos établissements mettent en place les barrières sanitaires nécessaires. Aller au-delà de ce protocole me paraît complètement inutile et aberrant. On ne peut plus re-diviser les salles de restaurants, continuer à mettre en place des barrières sanitaires qui sont un investissement important et qui n'ont pas servi à grand chose jusque là. Financièrement et psychologiquement, c'est une catastrophe."

Des faillites inévitables en Côte-d'Or

Patrick Jacquier, jusque-là les aides de l'Etat ont permis à l'ensemble des entreprises du secteur de rester en vie. Mais ça risque de changer dans les jours à venir. Malgré les aides, "les fermetures successives vont conduire à des fermetures, c'est inévitable."