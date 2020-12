Réouverture des bars et restaurants en Suisse : "on va revoir nos clients français, c'est inévitable"

En France, les bars et restaurants ne devraient pas rouvrir avant le 20 janvier. Mais chez nos voisins suisses, le déconfinement est différent. A compter de ce jeudi 10 décembre, pour ce qui est du canton du Jura, les bars et restaurants sont autorisés à rouvrir : les bars peuvent rouvrir de 6h à 18h30 et les restaurants jusqu'à 22h.

Une bonne nouvelle pour les professionnels suisses, qui s'attendent à voir revenir les clients français dans les jours qui viennent. Selon les derniers chiffres des autorités, environ 8.700 frontaliers viennent travailler chaque jour dans le canton du Jura. Mais les horaires pourraient de nouveau être rapidement limités.

On est ravis de pouvoir reprendre une forme d'activité, même si elle est encore très limitée à l'heure actuelle

"On accueille 70 à 80% de frontaliers sur le repas du midi, j'imagine bien qu'ils vont en profiter pour pouvoir avoir un repas chaud et retrouver un petit peu le contexte social que nous offrons", se réjouit Cédric Saner, le gérant du restaurant Le Cheval Blanc à Chevenez en Suisse, à 10 km d'Abbevillers dans le Doubs.

Une réouverture sous conditions : quatre personnes maximum par table, port du masque obligatoire, et des espaces d'1 mètre 50 entre chaque table. Les gérants prennent également systématiquement les coordonnées de chaque client de manière électronique, pour garder une trace afin de pouvoir les recontacter en cas de besoin.

Mais pour les clients français qui se rendent en Suisse, toujours aucune restriction à ce stade : pas besoin de présenter de test PCR négatif, ni d'observer une quarantaine.

Une réouverture de courte durée ?

Ces horaires de réouverture pourraient être très rapidement restreints. Le gouvernement fédéral envisagerait en effet de nouvelles mesures, dont la fermeture des restaurants à 19h dès samedi, en raison d'une dégradation de la situation sanitaire dans le pays.

Si la situation s'est améliorée ces derniers temps dans les cantons francophones (19 patients hospitalisés mercredi et 3 en soins intensifs dans le canton du Jura, pour 73.000 habitants ndlr), les chiffres sont plus mauvais en Suisse allemande.

"La Suisse allemande est désormais beaucoup plus touchée que les cantons francophones, et puisque la majorité du pays est germanophone, le Conseil fédéral est en train de prendre des mesures au niveau de l'ensemble du pays, qui ne nous arrangent pas beaucoup", expliquait ce matin sur France Bleu Belfort Montbéliard Martial Courtet, le président du canton du Jura suisse.

Nous ne voulions pas rouvrir complètement et de façon insensée

"Nous avions pris des mesures pour rouvrir dès ce jeudi les bars et restaurants, mais ils risquent de refermer bientôt (...) on se prépare quand même à une troisième vague, donc l'idée était de rouvrir, mais pas de rouvrir complètement et de façon insensée", a-t-il encore ajouté. Une décision du Conseil fédéral est attendue ce vendredi.

"Si on doit fermer à 19h ça va être plus difficile, parce que sur le temps du midi, les gens travaillent, donc ils ne vont pas forcément venir manger", explique Robert Vasarhelyi, cet autre restaurateur suisse qui gère La Croix d'Or, à Fahy à 5 minutes de la frontière en face d'Abbevillers dans le Doubs. "Habituellement sur le repas du soir, on a entre 20 et 25% de Français".

Le canton du Jura avait également prévu d'autoriser de nouveau à partir du 17 décembre les rassemblements à 10 personnes, notamment pour les fêtes de Noël, mais le Conseil fédéral envisagerait finalement une jauge à 5 personnes.

