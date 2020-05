Réouverture des bars et restaurants : le soulagement en Midi-Pyrénées

L'un nettoie la terrasse, l'autre range le bar, une dernière se creuse la tête pour savoir comment elle disposera ses tables. L'heure de la reprise a sonnée pour les restaurants, les cafés, les bars, les établissements avec une terrasse en règle générale. Certains, comme le célèbre chef Michel Sarran, ont annoncé leur réticence à rouvrir dès le 2 juin, date annoncée par le Premier Ministre Edouard Philippe ce jeudi 28 mai. Le chef se plaignait d'un manque de visibilité concernant le protocole imposé par le gouvernement (un mètre entre chaque table, plexiglas au bar, personnel masqué). Dans l'ensemble, les gérants se sont tout de même réjouis de cette annonce.

"On était prêts, on espérait que la date n'allait pas être repoussée" - Kevin, gérant du Comptoir à la une, à Toulouse

Des Carmes au Capitole, les restaurateurs toulousains ont exprimé leur soulagement. "On a déjà perdu mai et les ponts, avec ce soleil ça fait beaucoup, donc on est contents de pouvoir enfin rouvrir", explique Amelie Chêne, directrice des opérations au Paradis du fruit, restaurant, bar glacier. Pour certains ce sera plus compliqué que d'autres, notamment les établissements petits et sans terrasse. Chez Rosa, bar à tapas, la gérante ne pourra placer que trois tables, "il faut s'y plier et espérer que ça aille mieux". Le plus difficile ? Gérer les comportements des clients avec l'ivresse qui monte...