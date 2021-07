Réouverture des boîtes de nuit : dans l'Indre une seule discothèque rouvre ses portes

Ils l'attendaient depuis presqu'un an et demi : les gérants de discothèques peuvent enfin rouvrir leurs portes à partir de ce vendredi 9 juillet. Une date qui devrait résonner comme un jour de fête mais les professionnels du secteur n'ont pas le cœur à ça. Contraintes sanitaires trop strictes, peur d'ouvrir à perte, manque de personnel... Beaucoup préfèrent rester fermés et le Berry n'est pas épargné. A Châteauroux, trois discothèques résistent encore : L'Indé, l'After et le Complexe. Et toutes ne vont pas rouvrir.

"Une ouverture fin août, pas avant"

La piste de danse restera en effet bien silencieuse au Complexe. La jauge à 75% imposée par le gouvernement, le pass sanitaire demandé aux clients, les tests antigéniques ou PCR de moins de 48h... Toutes ces restrictions sanitaires ont eu raison de la motivation du gérant Eric Pez qui souligne également une autre raison : "Il y a un défaut de personnel. Nous avons des salariés qui, aujourd'hui, ont du travail à l'extérieur. D'autres, ont démissionné de leur poste. Nous avons également des salariés qui ne sont pas vaccinés. Mon effectif se compose aujourd'hui de cinq salariés et une seule personne est vaccinée. Nous n'avons pas les bras pour pouvoir rouvrir. D'autant plus que c'est une période très compliquée pour trouver le personnel manquant. Si jamais on doit rouvrir ce sera fin août mais pas avant." Toujours selon Eric Pez, le délai laissé par le gouvernement entre l'annonce de la réouverture des discothèques et la date choisie est trop court et ne permet pas aux professionnels du secteur d'être aux normes après 16 mois de fermeture.

En revanche, le gérant de l'After, Valentin Pinault, fait le pari de rouvrir. Un pari risqué, il le sait, mais il met toutes les chances de son côté y compris effectuer des tests antigéniques devant sa boîte de nuit : "On fera des tests en bas. Ce sont des start-up qui s'en charge. Elles contactent des diplômés d'Etat comme des élèves infirmiers ou infirmières qui viennent faire des tests en bas directement entre 23h30 et 3h30 du matin environ." Des tests qui restent à la charge de l'état. Un soulagement pour le gérant de l'établissement nocturne. Les clients devront donc - en plus de leur carte d'identité - penser à leur carte vitale : "Une photo suffit", précise Valentin Pinault qui a conscience du fait que ces contraintes peuvent en freiner plus d'un : "L'idée c'est de se dire qu'il faut trouver une solution. La solution la plus simple c'est qu'on fasse les tests directement à l'entrée. C'est la seule solution pour que les discothèques réouvrent."'

La boîte de nuit L'Indé, également située à Châteauroux, ne devrait pas non plus rouvrir ses portes pour l'instant.

Même constat dans le Cher

Pour Stéphane Danetto, gérant de la discothèque Le Temple à Vierzon dans le Cher : "C'est trop compliqué, c'est pas gérable et ce n'est pas à moi - gérant de discothèque - d'inciter les jeunes à aller se faire vacciner." Il ne compte pas rouvrir ce vendredi : "Les conditions pour rouvrir ne sont pas facile à organiser surtout pour un petit établissement comme le miens. Ça fait 16 mois qu'on nous envoie des cacahuètes et qu'on survit et là je vais perdre le peu d'économie que j'ai mis de côté pour survivre parce que je n'aurai pas assez de clients vaccinés ou parce qu'ils n'auront pas fait le test. Je ne peux pas prendre ce risque."

Selon le SNDLL, le Syndicat National des Discothèques et Lieux de Loisirs, contacté par France Bleu Berry, sept boîtes de nuit sur 10, en France, ont décidé de ne pas rouvrir leurs portes le 9 juillet. Le syndicat dénonce une "incohérence" dans les décisions gouvernementales entre les restrictions imposées aux gérants de discothèques et le manque de restrictions imposées "aux bars et aux restaurants". Le syndicat ne demande pas un allègement des mesures pour les boîtes de nuit mais un renforcement pour les autres lieux de vie. Il dénonce une "politique déloyale" et un "fardeau sanitaire".