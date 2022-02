Réouverture des boîtes de nuit : "La lumière au bout du tunnel" pour ce gérant à Vitré

"On a plein d'énergie, de motivation, l'esprit qui bouillonne d'idées, on voit enfin la lumière au bout du tunnel." Cela fait un mois que Carl Hautbois, le co-gérant du Gossip Club à Vitré (Ille-et-Vilaine), attend ce moment. Sa boîte de nuit peut enfin rouvrir ses portes à partir de ce mercredi, après plus de deux mois de fermeture liée à la vague Omicron.

Plus de 34.000 euros de perte sur la période de fermeture

"C'est une joie immense de retrouver mes clients !" La trentaine de salariés est de retour après une nouvelle période de chômage partiel. "Nous n'avons été ouverts que trois mois, donc, sur près de deux ans. Qui pourrait aujourd'hui survivre trois mois psychologiquement, à plus de 18 mois d'inactivité ?!", lance Carl Hautbois, qui ajoute, avec un élan d'optimisme : "Ce n'est pas qu'on espère que ce soit la bonne, ce sera la bonne !"

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La boîte de nuit va retrouver une jauge à 100 %, avec 700 personnes. "Alors, oui, il reste encore le pass vaccinal pendant plusieurs semaines avec le contrôle des pièces d'identité. Mais nous l'avons fait l'année dernière et sur ça on a été irréprochables." L'établissement cumule plus de 34.000 euros de perte sur cette nouvelle période de fermeture, sans aucune aide de l'Etat. "On a eu un décret qui contient tellement de lignes qui conditionnent l'obtention de l'aide. Au final, mon entreprise n'a pas touché un centime depuis la fermeture." Cela s'explique par l'ouverture d'une deuxième salle, quelques semaines après le mois de référence choisi par le gouvernement pour recevoir une aide, celui de décembre 2019.

Les fournisseurs, la banque et les employés solidaires

Mais Carl Hautbois a pu compter sur un geste commercial de son fournisseur. "Les boissons périssables, comme les jus de fruits, sodas, ont été repris durant la semaine après notre fermeture. La banque a encore gelé les crédits parce que j'ai des crédits pour la deuxième salle. Et puis les employés sont venus nous aider à remettre la boîte archi-propre. C'est cool parce qu'on sent qu'il y a une solidarité."

La boîte de nuit était fermée le 31 décembre, alors le Gossip Club organise son nouvel an ce samedi 19 février, "comme un nouveau départ". La soirée de réouverture aura lieu ce vendredi soir.