Elsa Browaeys, qui tient une boutique de vêtements à Nancy, aborde la reprise mardi avec un mélange d'appréhension, en espérant le retour de ses clientes, et un peu d'amertume. Elle estime que les mesures sanitaires requises dans le prêt-à-porter sont plus strictes que dans la grande distribution.

Réouverture des boutiques de vêtements : "on va faire au mieux", assure une commerçante nancéienne

Après deux mois de fermeture, la commerçante nancéienne Elsa Browaeys s'apprête à rouvrir sa boutique de vêtements, rue Raymond Poincaré, ce mardi 12 mai. Cette reprise, la gérante l'aborde avec inquiétude. "Il y a de l'appréhension, de se dire comment on va redémarrer ? Sachant qu'on a déjà perdu beaucoup. Et est-ce que les clientes vont revenir ?"

Port du masque recommandé

Afin de rassurer sa clientèle, Elsa Browaeys, comme les autres commerçants qui rouvrent à partir du 11 mai, a été équipée par la Ville de Nancy de matériels de protection. La municipalité a distribué des masques et des visières. "J'alternerai entre les deux", prévoit-elle. Pour ses clientes, le port du masque est recommandé, mais pas obligatoire.

On va faire comme au supermarché, quand vous allez acheter vos légumes et que certaines personnes les ont touchés : vous rentrez chez vous et vous les lavez.

Autre précaution : le gel hydroalcoolique, qui sera mis à la disposition des clientes. "En revanche, je ne peux pas leur interdire de toucher les vêtements, c'est impossible", écarte la commerçante. Elsa Browaeys qui ne peut s'empêcher de faire la comparaison avec la grande distribution. Elle estime, en effet, qu'il y a deux poids-deux mesures concernant le protocole sanitaire. "Ils ne désinfectent pas à chaque fois que quelqu'un touche une courgette, et nous on nous demande des choses drastiques. On va faire au mieux, en respectant au mieux."

Des vêtements passés à la vapeur

Si les habits sont essayés dans son magasin sans être achetés ensuite, la gérante les passera à la vapeur. Concernant les retours, les articles seront placés en quatorzaine. Enfin, à l'attention des clientes très anxieuses, Elsa Browaeys leur proposera des rendez-vous "VIP masqués" les lundis, dans sa boutique pour qu'elles puissent y flâner seules.

La commerçante qui attend non seulement le retour de ses clientes, mais également la réouverture des cafés et restaurants. Pour Elsa Browaeys, ce ne sera qu'à partir de ce moment que la dynamique de reprise sera réellement amorcée.