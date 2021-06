Camille Constantin, le chef du restaurant "le moulin des quatre saisons" à La Flèche avait été l'un des plus virulent au moment du reconfinement en novembre. Aujourd'hui, ça va mieux, mais c'était important que la profession se mobilise.

Réouverture des cafés et des restaurants en Sarthe : le coup de gueule d'un chef sarthois sept mois après

C'est la réouverture ce mercredi pour beaucoup d'établissements en Sarthe aussi bien pour les bars que pour les restaurants. Au niveau des changements pour cette nouvelle étape de déconfinement, le couvre-feu passe à 23h00. Pour les terrasses, c'est 100% avec six personnes maximum par table. Et pour l'intérieur des restaurants, ce sera à 50% avec la aussi un maximum de six personnes par table.

Tous les restaurants peuvent rouvrir dès le 9 juin © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Des pertes mais un carnet de commandes bien remplit

A le Flèche, le restaurant "Le moulin des quatre saisons" a déjà rouvert en avril dernier grâce à une grande terrasse. Les premiers chiffres sont bons, mais selon le chef Camille Constantin il fallait être mobilisé à l'automne. selon lui, lors du premier confinement du printemps 2020, il y avait eu peu d'aides. De plus, toutes les mesures pour éviter la propagation du virus dans les salles de restaurants avaient été mises en place.

Je me suis retrouvé avec moins 100.000 euros sur le premier semestre de 2020; ça ne m'était jamais arrivé en 26 ans d'expérience

Aujourd'hui en ce début juin, le bilan est plutôt positif pour cet établissement qui trouve que l'état a été solidaire. "On a été soutenu mais c'était important de se mobiliser. Je suis très content car je repars aussi avec mon équipe qui pour la plupart sont avec moi depuis vingt ans". L'établissement est quasiment complet tous les jours.

Ce mercredi 9 juin décale également le couvre-feu de 21h00 à 23h00. C'est une bonne chose pour les restaurateurs car les clients vont aussi se projeter un peu plus sur les soirées et les dîners.

Cette journée de mercredi marque aussi la réouverture des piscines, des thermes, et des casinos.

À réécouter : l'interview de Camille Constantin