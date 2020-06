Réouverture des cafés et restaurants : "Je n'ai pas dormi de la nuit !", raconte un patron poitevin

"Je n'ai pas dormi de la nuit !" Jean-Baptiste Genevois, patron de la brasserie "A Casa" à Poitiers, a témoigné mardi 2 juin sur France Bleu Poitou de "l'excitation, la joie et en même temps un peu la peur" qu'il éprouve au moment de la réouverture de son restaurant, au premier jour de la phase 2 du déconfinement. "J'ai l'impression de faire une réouverture de restaurant, comme si c'était vraiment le tout début", a-t-il raconté. "Il y a quand même le sentiment de retrouver un côté un peu familial."

"On est un peu stressés", a-t-il cependant reconnu, "mais on fait très attention" aux mesures de sécurité sanitaire. "Il y a un panneau en plexiglas au comptoir, les équipes avec des masques, des visières, des gants et des vestes de cuisine doublées", a détaillé Jean-Baptiste Genevois. Autant de mesures qui sont d'après le patron d'A Casa "un minimum", comme la distance de sécurité d'un mètre entre les tables ou la mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Un équilibre financier incertain

Toutes ces mesures de sécurité représentent cependant un coût : "C'est beaucoup de matériel qui rentre en ligne de compte et qu'on n'avait pas forcément avant mais on n'est pas libre de choix et c'est important avant tout de protéger les clients." Quant à savoir si cette réouverture vaut quand même le coup financièrement, le gérant estime qu'il ne pourra pas en être certain avant une dizaine de jours.

"Il y a quand même cet entrain, cet élan de solidarité de la part de nos clients pour retourner au resto", relativise le patron qui espère que les habitués reviendront en nombre. Cependant, "j'ai des clients qui m'ont dit qu'ils ne reviendraient pas tout de suite pour ne pas prendre de risques", admet-il.