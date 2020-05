Réouverture des cafés et restaurants : le coup de gueule du chef étoilé toulousain Michel Sarran

La réouverture possible des restaurants et des cafés dans les zones vertes a été annoncée jeudi pour le 2 juin. Une annonce qui n’en est pas une puisqu’il reste encore beaucoup de zones d’ombre sur les règles de sécurité sanitaire selon le chef étoilé toulousain Michel Sarran.

"Je ne suis pas du tout soulagé. Ça peut paraître surprenant. On l’attendait pourtant cette date de réouverture. Mais ce que nous attendions avant, c’était le protocole sanitaire. On a l’impression que la charrue est mise avant les bœufs."

La charrue avant les bœufs

Car pour le chef étoilé, ce qui pêche, c'est clairement qu'on ne connaît pas les mesures à appliquer dans les restaurants. "On ne connaît pas le protocole. On nous dit, vous allez rouvrir le 2 juin et le protocole, les règles, vous les aurez le 28 juin. La crise sanitaire est là et on ne veut pas que le virus se propage dans nos établissements."

La date du 2 juin sera validée -ou non- d'ici 10 jours. À Toulouse, sur les 2.500 cafés et restaurants, 1.000 pourraient fermer estiment les professionnels du secteur.

