Réouverture des coiffeurs à Bordeaux : "On reçoit 150 appels par jour, on ne peut répondre qu'à un tiers"

Les photos humoristiques ont fleuri sur internet de coupes moches et autres désastres capillaires mais ça y est les coiffeurs ont rouvert !!

Les salons ont investi pour respecter la totalité du protocole sanitaire imposé. C’est le cas d’Arnaud Perrin qui dirige cinq salons de coiffures dans la métropole bordelaise, en majorité dans les centres commerciaux. "Nous avons rouvert trois salons lundi et deux mardi. Avec à chaque fois une formation de trois heures pour former les professionnels aux nouvelles exigences sanitaires."

Un protocole très lourd que détaille Arnaud Perrin : "Quand le client entre, nous lui désinfectons les mains, chaque client a une serviette et un peignoir à usage unique… Nous avons dû acheter beaucoup de matériel, des masques, des visières, des pulvérisateurs, des produits pour désinfecter les sols, le linge et le petit matériel."

3€ de plus pour le client

Des investissements qui sont reportés sur la facture. Une nouvelle ligne a été créée sur le ticket de caisse qui s’appelle « protocole hygiène » et qui coûte trois euros. Cela permet, selon le patron, de ne pas augmenter les prix des coupes et autres brushings et de pouvoir supprimer cette taxe quand la crise sera passée.

L'équipe masquée de Paul Perrin Coiffure dans son salon du centre commercial Bordeaux Lac

Beaucoup de stress, beaucoup d'appels

Des achats nécessaires aussi pour palier le stress de certains employés. "C’est la peur de l’inconnu, continue le gérant. Le fait de voir que les clients aussi sont respectueux, puisque maintenant ils ont obligation de porter un masque en salon de coiffure, les employés ont été rassurés ! Et en tant que chef d’entreprise c’est aussi beaucoup de stress. Nous sommes responsables de la santé de nos collaborateurs et nous avions peur de louper quelque chose. Aujourd’hui ils nous ont tous remerciés de ce qui a été mis en place pour leur santé"

Une formation de trois heures a été organisée dans chacun des cinq salons avant la reprise, le concept de sans rendez-vous a été remplacé par une plateforme pour choisir son créneau sur internet et une ligne téléphonique dédiée a aussi été créée. "On savait qu’il y aurait beaucoup d’appels et que les professionnels ne pourrait pas répondre donc on a créé une ligne téléphonique uniquement pour cela. On reçoit plus de 150 appels par jour et on peut en prendre même pas le tiers !"