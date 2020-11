Réouverture des commerces : "chaque jour compte" martèle la Confédération des commerçants de France

Le Black Friday repoussé et une réouverture anticipée des commerces non essentiels ? Les discussions se poursuivent ce vendredi au ministère de l'Économie après l'annonce d'Amazon France jeudi. Le géant d'internet accepte de décaler l'opération commerciale du dernier vendredi de novembre; plusieurs enseignes de grande distribution ont fait la même annonce, dans le but de pouvoir laisser les commerces confinés réouvrir quelques jours avant la date fixée par le gouvernement, le 1er décembre.

Offrir un weekend de vente supplémentaire face à la détresse

"C'est évidemment une avancée", commente l'ancien conseiller municipal de Saint-Étienne Lionel Saugues, qui est vice-président de la Confédération des commerçants de France. Mais il dit attendre l'officialisation de la nouvelle par le gouvernement, "après une réunion qui aura lieu à Bercy ce vendredi après-midi, et on attend aussi la position des autres e-commerçants, parce que beaucoup ne se sont pas positionnés". "Et puis je mettrais un petit bémol : nous sommes dans une économie mondialisée donc il sera de toute façon particulièrement difficile de stopper véritablement l'opération surtout à sept jours de son lancement et alors que la machine est prête", ajoute Lionel Saugues.

Étaler les achats avant Noël

La réouverture des commerces dits non-essentiels le dernier weekend de novembre est une demande portée par les représentants des commerçants depuis plusieurs jours, avec insistance. Parce qu'une anticipation de quelques jours de la réouverture peut faire une différence importante selon la Confédération des commerçants de France. "Ça permet à nos commerçants qui sont dans une situation de détresse absolue de leur offrir un weekend de vente supplémentaire, tous les jours vont compter dans cette période de fin d'année qui est si importante pour nos commerçants", explique Lionel Saugues en ajoutant qu'ils réalisent à cette période "entre 30 et 50% de leur chiffre d'affaire annuel".

Il y aussi un argument sanitaire derrière cette demande pour la Confédération des commerçants de France : cela permettrait, dit-elle, d'étaler un peu plus dans le temps le flux de clients dans les commerces pour les achats des fêtes de fin d'année, et donc de limiter les risques de propagation de l'épidémie de coronavirus.