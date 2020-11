Réouverture des commerces : dans l'agglomération messine, Waves est " prêt " assure son directeur

Ce jeudi 26 novembre, le gouvernement a confirmé la réouverture, ce samedi, des commerces non essentiels. Il a aussi présenté un nouveau protocole sanitaire pour les magazins. Les 45 boutiques de Waves Actisud, à Moulins les Metz, sont dans les starting-blocks.

J-2 avant la réouverture des commerces dit « non » essentiels. Fermés depuis presque un mois, les salons de coiffure, les instituts de beauté, et autres magasins de prêts à porter sont dans les starting-blocks pour accueillir dès, samedi, leurs clients. A Moulins-Lès-Metz, Waves Actisud et ses 45 boutiques vont se plier à un nouveau protocole sanitaire présenté ce jeudi par le gouvernement.

Par rapport au premier déconfinement, les conditions d'accueil sont notamment moins contraignantes, avec une jauge de 8 mètres carré par client et une obligation de comptage pour les surfaces commerciales supérieures à 400 mètres carré. Pour Julien Ducasse, le directeur de Waves, ces nouvelles directrices seront " facilement applicables ".

Le respect des gestes barrières, la mise en place d'un sens unique de circulation dans les magazins qui le peuvent restent de mise. Il est aussi demandé de procéder à une aération régulière des locaux commerciaux.

En contrepartie, les enseignes pourront ouvrir plus tardivement, jusqu'à 21 heures. C'est une bonne chose, selon Julien Ducasse, même si dans l'immédiat, la fermeture du site reste maintenu à 20 heures.

Waves Actisud ouvrira ses portes ce samedi 28 novembre à 10h, tout comme Muse à Metz et Marques Avenue à Talange.