Réouverture des commerces : des files d'attente devant les magasins à Toulouse

Première étape pour un confinement plus allégé. Après presque un mois de fermeture, tous les commerces sauf les restaurants et les bars, sont autorisés à rouvrir. Mais avec une jauge plus stricte, moins de personnes autorisées à la fois en magasin. Dans le centre-ville de Toulouse on a vu des files d'attente se former devant les boutiques dès ce samedi matin. Avec des clients très heureux de pouvoir retourner faire leurs courses chez leurs commerçants.

Rue Alsace-Lorraine, André vient d'acheter une paire de chaussures en cuir à - 60%. © Radio France - Pascale Danyel

Clients et commerçants heureux

Il n'est pas encore 10h., devant la Fnac place Wilson des dizaines de personnes font la queue comme Michèle elle vient pour :

Des livres, le dernier Maxime Chattam et des cadeaux de Noël. C'est bien que ça rouvre"

L'image de file d'attente se répète rue Alsace-Lorraine devant les magasins de vêtements avec ces deux copines venues faire du shopping :

On va acheter des pulls et des pantalons. On attendait ça depuis longtemps. Ça fait du bien de sortir un peu"

Les responsables de magasin respirent enfin. Ici une bijouterie :

On a vraiment le contact avec les clientes, et il y a aussi l'achat coup de cœur"

Marie-Laure responsable d'une bijouterie rue Alsace-Lorraine. © Radio France - Pascale Danyel

Là une maroquinerie. La vendeuse garde un œil sur la jauge, c'est très petit ici, pas plus de deux clients à la fois :

On va encore plus pouvoir s'occuper d'eux, les conseiller un peu plus. Et activer les ventes pour passer à la suivante"

Cap maintenant sur le Black Friday, officiellement reporté au 4 décembre.