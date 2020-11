Réouverture des commerces : en Seine-Maritime, des gérants soulagés à un mois de Noël

C'est un ouf de soulagement pour les commerçants de Seine-Maritime. Après plusieurs semaines de fermeture dû au confinement, ils vont pouvoir rouvrir dès ce samedi matin. Et pour compenser la perte du mois de novembre, ils seront autorisés à ouvrir jusqu'à 21h, a annoncé lors de son allocution ce mardi soir le chef de l'État, Emmanuel Macron.

Un nouveau protocole sanitaire

"Dès samedi prochain matin, enfin donc, tous les commerces vont pouvoir rouvrir", a annoncé le chef de l'État. Ces quelques mots ont suffi à redonner du sourire à Martine Lambert, propriétaire de Jeux et Stratégie depuis 33 ans à Rouen. "Ah ! Enfin !", souffle-t-elle, soulagée. "Donc samedi super ! C'est un soulagement parce qu'on avait peur d'ouvrir que ce mardi 1er décembre et en fait on va rouvrir dès ce samedi. Donc on va avoir samedi, dimanche, lundi, trois jours de plus. Un week-end de plus, c'est beaucoup, beaucoup de monde", explique-t-elle.

Les commerces vont pouvoir ouvrir jusqu'à 21h. "Je vais élargir mes horaires, ouvrir un peu plus tôt le matin, un peu plus tard le soir. Et puis on va essayer de rattraper un peu le retard, de limiter la casse", poursuit Martine Lambert. Elle a déjà appelé sa salariée, Nadège. "J'espère que vous allez être en forme parce que samedi à mon avis on va avoir du monde", sourit-elle au téléphone.

La gérante du magasin Jeux et Stratégie ne pouvait pas espérer mieux comme miracle de Noël. "On fait 50% de notre chiffre d'affaire en deux mois (novembre, décembre) alors vous imaginez (...) on a vraiment cru qu'on allait fermer le mois de décembre. Cela aurait été une catastrophe pour nous. On ne s'en serait jamais remis", conclut-elle.

Dorénavant, le Premier ministre Jean Castex doit s'exprimer ces prochains jours pour apporter le détail du nouveau protocole sanitaire à suivre dans les petits commerces. D'après les premières pistes, il y aurait un client pour 8m². Mais qu'importe, à quelques semaines de Noël, les commerçants ont retrouvé le sourire.

