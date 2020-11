Réouverture des commerces et nouveau protocole sanitaire : "Au Mans, nous sommes prêts!"

Dans sa boutique "Repères" de prêt à porter masculin, passage du commerce, au Mans, Dominique Garreau, prépare des coffrets cadeau et ajuste ses premières guirlandes. “Je commence à faire mes vitrines de Noël car je me dis que lorsque le déconfinement sera annoncé, les clients vont se ruer dans les boutiques. Je n’aurai plus le temps”, anticipe la gérante, très impatiente de reprendre son activité. “Tout ce que je demande, c’est de pouvoir rouvrir le plus vite possible”, soupire-t-elle.

Dominique Garreau assure qu’elle est prête, quel que soit le protocole sanitaire que le gouvernement doit détailler ce vendredi 20 novembre. "S'il faut que les clients attendent à la porte, ce ne sera pas un problème : ils sont habitués à faire la queue dehors, à la boulangerie ou à la boucherie", estime la gérante. “S’il faut prendre les gens sur rendez-vous, je le ferai”, assure-t-elle, résignée et déterminée.



Prête à ouvrir dans l’heure !

L'impatience est tout aussi forte chez sa voisine du magasin "Gino". Valérie Moneuze y vend des habits et des accessoires pour les femmes. “Malgré le confinement, je suis dans ma boutique, je fais mon inventaire. Si on me dit d’ouvrir dans une heure, je suis prête !”, garantit la gérante. “J’ai tout ce qu’il faut, tous les sprays, tous les produits, le gel, les lingettes. Après chaque client, je désinfecte les cabines. Toutes les mesures d’hygiène sont en place !”, assure Valérie Moneuze.

Les commerçants prêts à jouer le jeu

Au Mans, l'ensemble des commerçants suivra à la lettre les nouvelles consignes du gouvernement assure Philippe Guider, l’un de leurs représentants : “S’il faut un espace de 4m2 ou de 6m2 par client, nous l’appliquerons. S’il faut mettre un traçage pour les entrées et les sorties des magasins, ce sera fait”. Le président de l’association “J’aime le commerce de proximité” qui revendique 145 adhérents au Mans insiste : “Toutes les mesures du gouvernement seront mises en œuvre. C’est dans l’intérêt de tout le monde !” La plupart de ces règles étaient, du reste, déjà en place avant le confinement, soulignent certains professionnels avec amertume.