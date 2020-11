Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, sont attendus à Reims (Marne), ce samedi matin. Une double visite consacrée à la réouverture des commerces après près d'un mois de fermeture liée à la crise sanitaire.

Réouverture des commerces : Jean Castex et Bruno Le Maire attendus à Reims samedi matin

Samedi sera le jour J pour les commerçants, après un mois de fermeture imposée par le gouvernement en raison de la crise sanitaire, les magasins "non-essentiels" pourront rouvrir, dans le respect d'un protocole sanitaire renforcé.

À Reims, cette réouverture se fera en présence du Premier ministre et du ministre de l'économie. Jean Castex et Bruno Le Maire sont attendus dans la cité des sacres dans la matinée. Ils devraient faire le tour des commerces du centre-ville et rencontrer des élus locaux.

