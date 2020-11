Réouverture des commerces : le ouf de soulagement dans le Pays de Château-Gontier

Ils ont toujours été prêts à accueillir leurs clients et vont pouvoir enfin travailler à peu près normalement ce week-end. Les commerçants du Pays de Château-Gontier n'ont pas caché leur soulagement à l'annonce de la réouverture des tous les commerces le samedi 28 novembre, par le Président de la République Emmanuel Macron mardi soir.

Une injustice

D'ailleurs pour Sophie Gaschot, vice-présidente de l'association des commerçants Castel Shopping, et patronne de la boutique de vêtements La Fée Fifi, le chef de l'État n'a fait que réparer une injustice. "On s'est senti floué lors de l'annonce du reconfinement. Les grandes surfaces sont restées ouvertes, en vendant de tout et pas nous. On appliquait des règles sanitaires strictes pourtant depuis le déconfinement du 12 mai. Moi dans ma boutique j'accueillais trois clients maximum, avec les masques et le gel hydro-alcoolique obligatoires. Donc on pouvait très bien continuer ainsi" explique la commerçante.

Samedi les centres villes de la Mayenne vont très certainement attirer la population. "On est prêt, on attend que ça en fait. On est très pressé. Les décorations de Noël sont dans les vitrines donc on est prêt à accueillir nos clients" s'enthousiasme Sophie Gaschot. Un ouf de soulagement partagé par les artisans et les producteurs de spécialités locales du Sud-Mayenne. "Le commerce est vital et fait partie intégrante de la vie en société. Aller chez son commerçants de quartier, de village, c'est très important" explique Dominique de Valicourt, qui a repris la fromagerie de Bierné et qui est aussi la maire de Saint-Denis d'Anjou.

Des chèques-cadeaux en décembre

Les élus du Pays de Château-Gontier n'ont en tout cas pas attendu les annonces du Président de la République ce mardi soir, pour annoncer une opération en faveur des commerçants. Ceux qui s'inscriront dans l'association Castel Shopping recevront une enveloppe de 1.000€ minimum à redistribuer ensuite sous forme de chèques-cadeaux . Un achat chez un des commerçants participant générera un bulletin pour le consommateur, qui sera à déposer dans une urne dans chaque boutique. Une opération qui commencera le 1er décembre jusqu'au 10 janvier 2021 inclus. Le conseil départemental de la Mayenne et les élus du Pays de Château-Gontier-sur-Mayenne ont décidé d'allouer une enveloppe de 480.000€ à cette opération.