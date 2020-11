Réouverture des commerces : les boutiques de Colmar dans les starting-block pour samedi

Les commerces "non essentiels" vont pouvoir rouvrir dès ce samedi 28 novembre. Une nouvelle accueillie avec soulagement à Colmar. Les commerçants avaient manifesté en masse la semaine dernière, ils sont aussi pénalisés avec l'annulation du marché de Noël.

A la boutique Serge N Co, Delphine Belland (à gauche) attend avec impatience les clients

A quelques jours de la ré-ouverture des commerces "non essentiels", c'est l'effervescence en ce moment dans le centre-ville de Colmar. Les commerçants peaufinent les derniers réglages, pour accueillir, avec un protocole sanitaire renforcé, les premiers clients, dès ce samedi 28 novembre.

Ils ont aussi eu le feu vert de la mairie, pour ouvrir les dimanches 29 novembre, mais aussi 6,13 et 20 décembre. La réouverture des commerces était très attendue à Colmar. Le marché de Noël a été annulé et 600 personnes s'étaient rassemblées le jeudi 19 novembre, pour demander la réouverture des commerces non essentiels.

S'adapter au protocole sanitaire plus strict

Le protocole sanitaire est désormais plus strict. Il faut huit mètres carrés par client. Pour Emmanuelle Cahn qui tient le magasin de vêtements Sarah Pacini, il va falloir s'adapter.

"Ma boutique n'est pas très grande, il y aura une jauge de trois personnes maximum. Pour éviter les files d'attente, je propose à mes clients de prendre rendez-vous par téléphone, entre midi et 14 heures, mais aussi le soir, pour limiter l'affluence," explique la commerçante.

Emmanuelle Cahn de la boutique Sarah Pacini va proposer des rendez-vous, pour éviter les files d'attente chez elle © Radio France - Guillaume Chhum

Emmanuelle Cahn va proposer des rendez-vous dans sa boutique à sa clientèle Copier

Effervescence dans les boutiques

Noël est une grosse période pour les commerçants. Le click and collect c'est bien, mais la réouverture c'est encore mieux ! A la boutique Serge N Co , Delphine Belland, la gérante, trépigne d'impatience .

Les plus beaux articles ont été sortis, tout est fait pour accueillir les clients et clientes en toute sécurité, avec cette fameuse jauge qui sera de 15 clients au maximum dans le magasin. "Nous allons ouvrir sept jours sur sept, jusqu'au 24 décembre. Il faut se battre pour remonter la pente. Moi, j'aime mon métier, on va y aller," argumente la commerçante.

Parking gratuit pendant deux heures à Colmar

Pour la ré-ouverture des commerces ce samedi 28 novembre, les parkings seront gratuits pendant deux heures à Colmar et ce jusqu'au 31 décembre. Une gratuité qui concerne les parkings Mairie, Rapp et Montagne verte.

Des tickets seront distribués dans les commerces affiliés aux Vitrines de Colmar pour les clients qui empruntent ces trois parkings. Il y en aura 10.000 à disposition, durant toute cette période.

Les commerçants sont en ébullition à Colmar, avant la réouverture Copier