Réouverture des commerces : les magasins de jouets prêts à mettre les bouchées doubles avant Noël

Devant le magasin La Grande Récré à Quimper (Finistère), des clients attendent déjà sur le parking à quelques minutes de l'ouverture ce samedi matin. Il n'y a pas foule, mais certains ont préféré l'éviter justement. "En venant dès l'ouverture, il y a moins de monde qu'en milieu de matinée, comme ça on est tranquille", sourit Julie. "Et puis, on a peur qu'il n'y ait plus de cadeaux", ajoute Guillaume, son compagnon. Un avis partagé par Annie, une autre cliente lève-tôt : "Je dois acheter des Lego Harry Potter à mon petit-fils et, si après je ne les trouve plus, je vais être bien embêtée."

"C'était quitte ou double pour l'ouverture ce matin : beaucoup de gens se sont dit que ça allait être la ruée. Dans la semaine, on a à la fois eu des gens qui se sont dit qu'ils allaient attendre, mais on a reçu beaucoup d'appels pour savoir l'heure de l'ouverture", confie Philippe, directeur de la Grande Récré, zone de Gourvily. Le commerçant attend beaucoup de cette journée, qui va donner un ordre d'idées sur les prochains jours.

Des saisonniers pour renforcer les effectifs

"C'est une situation inédite quand même, puisque la période de Noël pour les magasins de jouets démarre début octobre normalement. Là on est presque début décembre, donc il y a énormément de retard à rattraper", lance Philippe, qui s'attend à un mois de décembre très chargé. "Mais nous sommes prêts, il y a même des saisonniers en plus qui vont démarrer dès lundi."

Le click and collect est également toujours possible pour les clients qui ne veulent pas se rendre en magasin.