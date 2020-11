A l’appel de la CPME de Meurthe et Moselle, 500 commerçants et artisans se sont rassemblés ce lundi à Nancy pour réclamer la réouverture des commerces non essentiels

Réouverture des commerces non essentiels : 500 commerçants et artisans rassemblés à Nancy

Gérants de salle de sport, patrons de bars et discothèques, commerçants indépendants, tous vêtus en noir, ils étaient plusieurs centaines à se rassembler ce lundi après-midi, place Charles 3 à Nancy pour demander la réouverture des commerces dit « non essentiel ».

Tous atteints- Tous à terre

Ils répondaient à l’appel du mouvement « Tous atteints-tous à terre » initié par la CPME de Meurthe et Moselle que préside Franck Bersauter « Il y a une colère latente mais c’est surtout un cri d’alarme que nous avons voulu exprimer. Tous ceux qui se sont déplacés aujourd’hui sont des gens désemparés et qui cherchent à comprendre. Ils se sentent stigmatisés alors qu’ils ont tout fait pour que les choses se passent bien. On nous a dit qu’avec Jean Castex, les territoires auraient leur mot à dire alors que ce n’est pas le cas, toutes les décisions sont prises en haut par des gens hors-sol qui n’ont pas mis les pieds dans un magasin de proximité depuis bien longtemps. Ils ne comprennent pas ce qui se passe sur le terrain ».

Une manifestation à l'appel de la CPME 54 © Radio France - Mohand Chibani

Je tourne en rond chez moi

Micro en main, un membre de la CPME égraine les professions touchées par les fermetures et demande aux manifestants de poser un genou à terre, la série est longue et Sandrine se reconnait « moi je suis maître-nageur dans une salle de sport. Je suis en train de tourner en rond chez moi et je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir reprendre mon travail. C’est usant et fatiguant ». Maria, elle, travaille avec son mari dans un restaurant pour routiers « nous ne pouvons faire que de la vente à emporter. Nous avons demandé une dérogation à la préfecture mais nous n’avons eu aucune réponse. Nous ne sommes plus que trois salariés aujourd’hui au lieu de six habituellement ».

Les commerçants demandent la réouverture immédiate des commerces non essentiels © Radio France - Mohand Chibani

« le plus dur, c’est justement de ne pas savoir » explique Bertrand Cotic, gérant d’un restaurant et d’une discothèque à Nancy « nous manifestement, on n’existe pas. On n’a aucune info sur une éventuelle date de réouverture. On demande à M. Macron de nous fixer un cap ».

L’allocution d’Emmanuel Macron ce mardi à 20h00 sera sans nul doute massivement suivie.