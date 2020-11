Réouverture des commerces : près de 40.000 visiteurs samedi dans la galerie d'Avignon Nord

La réouverture des magasins ce week-end a rimé avec une ruée dans les galeries commerciales. Celle d'Avignon Nord avec ses 113 commerces est montée à plus de 36.000 visiteurs samedi, une fréquentation un peu en dessous d'un samedi normal, autour de 40.000.

"Aujourd'hui, on a l'impression d'être un samedi normal avant les fêtes, il y a beaucoup de monde" - Elodie, fleuriste

Dimanche, la galerie a enregistré un peu moins de monde, mais les Vauclusiens avaient hâte de refaire les boutiques et surtout de commencer leurs achats de Noël. Après un mois confinée chez elle, pouvoir sortir faire du shopping, c'était la libération pour Amélie, étudiante en droit. "Je suis restée un mois enfermée, à travailler, ça fait du bien de sortir, de faire les premières courses de Noël avec ma sœur et ma mère".

Même sentiment chez Christine qui vient de faire ses achats pour Noël avec sa fille. "Faire que boulot-dodo, ça commençait à devenir très pénible. Nous sommes venues le matin pour ne pas avoir trop de monde, mais globalement les gens sont respectueux".

A l'entrée de la galerie d'Avignon nord, cette fleuriste est ravie de retrouver ses clientes, mais un peu inquiète quand même. "Aujourd'hui, on a l'impression d'être un samedi normal d'avant fêtes, ça fait plaisir de revoir du monde, mais ça m'inquiète un peu pour la suite et pour les gros week-ends de décembre en terme de flux".

Des outils de comptage positionnés à chaque entrée

Des files d'attentes devant chaque boutique, respecter les jauges, Jacques Lèze, le directeur de la zone commerciale Avignon nord, veille au grain. "Avec un centre comme le nôtre, nous avons des outils de comptage positionnés au-dessus de chaque porte. Nous savons combien de personnes entrent dans la galerie en temps réel, et la jauge est d'un peu plus de 5000 personnes simultanément dans le centre. Si on est amenés à la dépasser, on met en place des barrières et un dispositif pour réguler les entrées".

Réussir le pari de la réouverture, et bien gérer les flux, c'était le défi de Jacques Lèze et de son équipe ce week-end. "J'ai trouvé les gens très raisonnables, très respectueux des règles sanitaires, ils ont respecté aussi les files d'attente mises en place devant de nombreuses boutiques".

Prochaine grosse journée de fréquentation, le Black Friday le 4 décembre, avant un nouveau gros week-end d'achats de Noël. Les 113 commerces de la galerie commerciale d'Avignon Nord, espèrent faire un très bon mois de décembre pour redresser leur chiffre d'affaires. Deux boutiques de vêtements ont fermé à l'intérieur de la galerie depuis le premier confinement. La fréquentation de la galerie peut monter à 50.000 visiteurs certains jours de décembre comme le 23.

Des files d'attente devant plusieurs boutiques de la galerie commerciale Avignon Nord pour respecter la jauge © Radio France - Isabelle Gaudin

L'équipe de la galerie commerciale Avignon nord avec son directeur, distribue des chouquettes aux commerçants © Radio France - Isabelle Gaudin