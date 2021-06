Réouverture des discothèques le 9 juillet : "Ça va être compliqué pour les clubs parisiens"

Les discothèques pourront rouvrir à partir du 9 juillet. Toutefois, il faudra présenter un pass sanitaire pour entrer dans le club et les jauges seront réduites à l'intérieur. Une nouvelle en demi-teinte pour les gérants de boîtes de nuit à Paris.

Fermées depuis 15 mois, les discothèques rouvriront le 9 juillet. Le gouvernement l'a annoncé ce lundi après une réunion avec les professionnels du secteurs. Mais pour entrer dans les clubs, les clients devront se munir d'un pass sanitaire (attestation de vaccination, test PCR ou un justificatif qui prouve qu'on a été atteint par le covid). À l'intérieur, les jauges seront réduites à 75%. Le masque ne sera pas obligatoire mais recommandé. Pour certaines boîtes de nuit parisiennes, cette réouverture s'annonce compliquée.

"Pour les thés dansants c'est top"

Le pass sanitaire est une première source d'inquiétude pour les gérants de boîte de nuit. "Pour les thés dansants, c'est top. Mais dans les clubs, la clientèle est essentiellement jeune et les jeunes aujourd'hui sont les moins vaccinés." Mickaël Fox, du groupe Lieux d'émotions, gère différentes discothèques et bars dans Paris (Balrock, Life, Chalet du Lac). "Je pense sincèrement que ça va être compliqué."

Jauges à 75%

Avec les nouvelles jauges, le gérant de boîtes de nuit n'ouvrira pas la partie clubbing du Balrock et du Life "parce qu'on a pas d'extérieur, on a que des espaces à l'intérieur." Seul Le Chalet du Lac qui a des espaces extérieurs ouvrira sa piste de danse, étant donné que les jauges seront de 100% à l'air libre. "C'est une excellente nouvelle pour les clubs sur le littoral en extérieur. Pour les clubs dans les grandes villes comme Paris ce sera beaucoup plus délicat."

Le patron évoque aussi un problème de calendrier. "Dans les grandes villes à partir du 9 juillet, les gens partent en vacances..." En attendant la réouverture, il faut maintenant faire un bon coup de ménage, vérifier que tout fonctionne et surtout trouver du personnel.