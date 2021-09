Réouverture des discothèques : "ça fait du bien au moral" pour le gérant du 7

"On était un peu stressés", ne cache pas Franck Lemaire, gérant du 7, une boite de nuit installée à Chaingy, dans le Loiret. "Mais rapidement il y a eu du monde et les clients sont restés jusque tard, on s'est dit qu'en fait on allait s'en sortir." Fermés depuis mars 2020, il a décidé de rouvrir son établissement le dernier week-end du mois d'août, essentiellement pour des raisons économiques. "On a été un peu obligés d'ouvrir parce que les aides ont baissées et il fallait payer les charges", explique le gérant de la boite de nuit.

Les discothèques pouvaient rouvrir depuis le 9 juillet, mais dans le département seule Le New's, à Saint-Loup-des-Vignes dans le Montargois, avait décidé de reprendre son activité. Franck Lemaire du 7, lui, s'était réjouit de pouvoir ouvrir, avant de finalement se raviser. "On a attendu parce que les aides qui étaient prévues ne sont pas arrivées, on devait avoir 10.000 euros par mois, mais c'est descendu à 20% de ça donc c'était pas du tout intéressant."

Franck Lemaire est le patron de la discothèque loirétaine Le 7. Il se réjouit d'avoir rouvert son établissement © Radio France - Cécile Da Costa

Protocole sanitaire bien respecté

La réouverture se fait dans le respect du protocole sanitaire établi pour les discothèques : jauge à 75%, pass sanitaire obligatoire pour les clients, et désormais pour les employés. Le port du masque, lui, est recommandé mais n'est pas obligatoire.

Pour Franck Lemaire, pas question de négocier sur ce point. "On a une règle très simple : pas de pass, pas d'entrée", assure-t-il. "Mais il y en a très peu qui sont venu sans leur pass, ou avec un pass non valide." Au contraire, les clients sont arrivés préparés, pass sanitaire en poche. "J'avais le sentiment qu'ils avaient tout préparé à l'avance, ils sont au courant." Côté port du masque, forcément, les clients sont là pour faire la fête et oublier la pandémie. "J'en ai vu deux ou trois l'autre soir, mais comme c'est pas obligatoire, ça soulage les gens aussi."

Comme dans toutes les boites de nuit, le pass sanitaire est obligatoire pour rentrer dans la discothèque Le 7, à Chaingy. © Radio France - Cécile Da Costa

Mais côté argent, c'est vrai qu'on gagne pas notre vie encore. Pour le moment en terme de rentabilité, c'est pas énorme, on a pas assez de client, on arrive tout juste à payer les charges - Franck Lemaire, patron du 7

La jauge à 75%, elle, permet à Franck Lemaire d'accueillir jusqu'à 220 clients, contre les 300 habituels. "D'un côté, ça fait du bien au moral", sourit le patron du 7. "Mais côté argent, c'est vrai qu'on gagne pas notre vie encore. Pour le moment en terme de rentabilité, c'est pas énorme, on a pas assez de client, on arrive tout juste à payer les charges." Pour la reprise, Franck Lemaire a donc dû réduire ses équipes : sur huit employés, seuls six travaillent actuellement les week-end.

Sur les six discothèques du Loiret, quatre autres vont rouvrir leurs portes ce week-end : le NOVA, le 3040 et DUNE, toutes les trois sont basées à Orléans. Seul le Georges, installé place du Châtelet, ne peut pas encore rouvrir, "pour des raisons administratives", précise son patron, Patrick Bonnefon.