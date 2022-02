Réouverture des discothèques : "Déjà beaucoup de réservations" se réjouit un patron des Pyrénées-Orientales

Depuis mars 2020, les discothèques n’ont ouvert que cinq mois, entre le 9 juillet et le 10 décembre 2021. C'est dire si Pierre Barbé trépigne à l'idée de remettre le son. Et visiblement, ses clients aussi. "Nous avons déjà beaucoup de réservations pour ce mercredi soir et aussi pour la fin de la semaine", explique le patron du Market à Perpignan et président des bars, cafés et métiers de la nuit au sein de l'UMIH 66.

Si les patrons sont ainsi dans le starting-blocks, c'est que les boîtes de nuit ont aussi besoin de trésorerie. "Les aides du gouvernement permettent juste de maintenir les entreprises la tête hors de l'eau. Il est temps de leur donner de l'oxygène. On a quand même perdu les meilleures périodes de la fin de l'année", témoigne Pierre Barbé ce mercredi sur France Bleu Roussillon.

Bonne nouvelle aussi : les discothèques ont, pour la plupart, retrouvé leurs salariés. "En deux mois de fermeture, avec le chômage partiel, ils n'ont pas eu le temps de trouver ou chercher autre chose."

On ne sait pas si vous pourrez entrer avec des baskets, en revanche il vous faudra présenter le pass vaccinal et une pièce d'identité. Le masque lui ne sera pas obligatoire. "Il s'agit du même protocole que lors de notre réouverture en juillet dernier. Même s'il n'est pas obligatoire, on proposera tout de même des masques à nos clients," assure Pierre Barbé.