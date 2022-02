Réouverture des discothèques : "Du soulagement mais toujours un sentiment de colère", dit un patron amiénois

"Les gens seront au rendez-vous : ils ont besoin de décompresser et faire la fête" , explique le patron du Moon et du Saloon à Amiens, à l'occasion de la réouverture des discothèques.

"Je suis plutôt soulagé, mais j'ai toujours au fond de moi un sentiment de colère." Invité de France Bleu Picardie ce mercredi, à l'occasion de la réouverture des boîtes de nuit, Laurent Ziouziou, patron du Moon et du Saloon, quartier Saint-Leu à Amiens, ne cachait pas son agacement, alors que certaines discothèques ont été fermées 18 mois ces deux dernières années : "C'est totalement injuste : on a quasiment été totalement fermé à chaque fois et ça n'a pas empêché le virus de se propager. Donc pourquoi stigmatiser les discothèques ?" s'interroge le patron.

Sa colère est d'autant plus marquée "qu'à ce jour, on n'a toujours pas perçu d'aide. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait indiqué qu'il y aurait une cellule spécifique pour les discothèques pour pouvoir être très réactif. Malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a quand même une charge fiscale et le loyer, qui ne peuvent pas être honorés si on n'a pas les aides. N'oublions pas que quand les propriétaires ne perçoivent pas leur loyer, ils n'ont pas été indemnisés", regrette le patron, qui indique toutefois percevoir le chômage partiel pour les salariés.

Un constat confirmé par le patron de l'Oxy Club à Mareuil-Caubert, près d'Abbeville, qui a reçu en début de semaine le chômage partiel de décembre pour ses employés. Malgré ces problèmes de trésorerie, Laurent Ziouziou indique ne pas connaître d'établissement de nuit en difficulté dans la Somme. En France, un quart des boîtes de nuit étaient considérées comme menacées de fermeture au printemps 2021.

Des équipes renforcées pour contrôler le pass vaccinal

Sur le protocole sanitaire, un allégement est prévu dès ce mercredi dans les boîtes de nuit : masque recommandé mais pas obligatoire, autorisation de consommer debout et contrôle du pass vaccinal et de la pièce d'identité. "On a été obligé de renforcer les équipes parce que ça prend du temps de contrôler le pass vaccinal ainsi que la pièce d'identité : ça prend un peu de temps, ça crée un embouteillage à l'entrée, donc on essaye de faire au mieux. Mais je pense que notre clientèle est compréhensive".

Une clientèle dont le patron amiénois pense qu'elle va être au rendez-vous dès ce mercredi au Moon et au Saloon, car "_les gens ont très envie de faire la fête, de décompresser_. Les étudiants sont en pleine période de partiels, il faut relâcher un peu la pression. Car la jeunesse a pris très cher durant cette pandémie", détaille Laurent Ziouziou.

La lutte contre le GHB, la drogue du violeur, continue à Amiens

En cette journée de réouverture, le gouvernement vient de lancer une nouvelle campagne contre le GHB, la "drogue du violeur", qui est parfois glissée dans les verres des jeunes femmes pour pouvoir les agresser sexuellement. "A Amiens, il y avait déjà des campagnes qui avaient été lancées, apparemment, il y a une recrudescence de ce problème. On a mis des affiches nous, partout depuis trois mois déjà dans nos établissements. On a également renforcé la sécurité, notamment à travers notre système de vidéosurveillance, pour pouvoir contribuer et veiller à ce que nos clients et nos clientes passent de bonne soirée sans aucun risque." Le patron du Moon et du Saloon cherche par ailleurs un fournisseur pour pouvoir proposer des cup condom, ces couvercles qui peuvent être placés sur les verres pour empêcher qu'une substance y soit versée, "afin que les clientes n'aient pas sans cesse à surveiller leur verre et puissent simplement faire la fête".