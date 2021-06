Réouverture des discothèques en juillet : "On n'est pas soulagé", déclare un patron de boîte de nuit à Epinal

Olivier Véran, le ministre de la santé a annoncé qu'en "juillet, les discothèques seront amenées à rouvrir avec des conditions spécifiques". Ces établissements sont fermés, sans interruption, depuis le premier confinement, en mars 2020.

C'est lamentable, on nous laisse sur le bord du chemin

Mais cette annonce est très froidement accueillis par les gérants de boîtes de nuit. Le chef de l'Etat Emmanuel Macron doit encore préciser le calendrier et les conditions de réouverture ce lundi 21 juin, mais les premiers contours du protocole sanitaire ne leur conviennent pas. _"On n'est pas soulagé"_, déclare Christophe Noël, gérant du Panache, une discothèque à Epinal, "le gouvernement veut imposer le pass sanitaire à les discothèques de France alors qu'au départ seules les discothèques pouvant accueillir plus de 1.000 personnes étaient concernées. Il faut savoir que ça représente 5 à 8% des discothèques en France. C'est lamentable, on nous laisse sur le bord du chemin".

Un recours devant le Conseil d'Etat contre le pass sanitaire ?

Le syndicat nationale des discothèque envisage de saisir le Conseil d'Etat si cette mesure est validée. "Il y a 30% des jeunes qui sont contre la vaccination et seulement 6,2% des moins de 29 ans qui sont vaccinés. Cela veut dire qu'on va avoir un potentiel de 6,2% de clients qui vont venir en discothèques ?", s'interroge Patrick Malvaës son président chez nos confrères de franceinfo, et ajoute "celui qui est en vacances pendant deux mois et qui veut sortir tous les soirs, ne va pas faire un PCR tous les deux jours. C'est une usine à gaz."

Christophe Noël dénonce également une rupture d'égalité. "Admettons que l'on mette en place le pass sanitaire, les gens sont rentrés dans la discothèque. Mais c'est six à table, vous ne ne bougez pas, vous attendez qu'on viennent vous servir. Vous gardez votre masque en permanence, sauf pour boire un verre. Mais on va autoriser les bars et les restaurants à ambiance musicale à faire notre métier sans en avoir les capacités. dans les discothèques on pourra danser avec le masque alors que dans d'autres structures on pourra danser sans masque".

Une jauge à 65% "ce n'est pas viable, pas rentable"

Par ailleurs, Christophe Noël estime qu'il "est impensable" de fixer la jauge à 65% de la capacité d'accueil de chaque discothèque. "Ce n'est pas viable à 65%, ce n'est pas rentable ! On a les mêmes frais de personnel, d'assurance. Sur 1.600 discothèques au départ [de la crise sanitaire], il y en a déjà pratiquement 200 qui ont déposé le bilan et que dans les semaines qui viennent d'autres ne vont pas rouvrir".