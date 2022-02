Réouverture des discothèques : "Encore un mois et ce serait devenu très compliqué", témoigne un patron isérois

Fermées en urgence le 10 décembre face à la progression du variant Omicron, les discothèques peuvent à nouveau recevoir leurs clients. En Isère, les gérants surveillent avec prudence la situation sanitaire mais ont hâte de revoir les fidèles.

Les boules à facettes, les pistes de danse, les enceintes qui vont hurler les derniers tubes : les boîtes de nuit sont prêtes à rouvrir ce mercredi. Elles sont à nouveau autorisées à accueillir leurs clients, en raison de l'amélioration de la situation sanitaire face à l'épidémie de Covid-19. Au grand soulagement de Thierry Pré, invité de France Bleu Isère ce mercredi. Il dirige la discothèque Le backstage à la Mure.

Vous ouvrez vendredi soir. Comment vous vous sentez ? Heureux et peut-être un peu rouillé...?

Thierry Pré : Non pas rouillé, mais très heureux d'ouvrir. On va faire un petit briefing avant, avec toute l'équipe, histoire de se remettre dans le bain. Après trois mois de fermeture, dans une période un peu inhabituelle, c'est nécessaire pour ne pas démarrer en étant trop "froid".

Tout est prêt, ou bien vous reste-t-il encore des tâches à effectuer avant la réouverture ?

Le plus gros du travail est fait. Il faut encore refaire le réassort des bars. Et puis on va faire un dernier contrôle du matériel, de l'éclairage, du son, des différents dispositifs de sécurité, de manière à accueillir nos clients dans les meilleures conditions possibles.

En deux ans, vous avez travaillé quatre mois seulement durant l'été dernier. Vous restez donc prudent ou bien vous êtes optimiste ce matin ?

Moi, je suis d'un naturel optimiste. J'espère qu'on ne refermera pas, je pense que cette fois-ci, on est parti sur de bons rails, du moins je l'espère.

Avez-vous pu trouver ou retrouver du personnel ? On sait que certains salariés ont quitté le métier faute de travail... Comment ça s'est passé pour vous ?

Moi, j'ai de la chance. Tout mon staff est là, donc je repars avec un staff qui est habitué à l'établissement, habitué à notre clientèle, qui est fidèle. Donc, on va repartir exactement comme avant.

Et au niveau financier, comment vous vous en sortez ? Est ce que les aides ont permis de tenir ?

Oui, clairement, cela nous a aidé. Même si, sur cette fermeture-là, comme elle a été plus courte que la précédente, on n'a pas pris de mesures conservatoires sur notre trésorerie. Donc, à l'heure actuelle, on continue de dépenser de l'argent comme si on était ouvert. Les aides ne sont pas encore toutes arrivées. Elles arriveront, mais elles ne sont pas encore là aujourd'hui. Donc, c'est clair que concernant la trésorerie, c'est un peu compliqué...

Donc, il était nécessaire, voire urgent, de rouvrir ?

Oui, clairement. Un mois de plus sans ouverture et sans aide et ce serait devenu vraiment très compliqué.

Désormais quel va être le programme des prochains jours, des prochaines semaines ?

Prévoir énormément de soirées à thème pour vendre, pour continuer à motiver nos clients, même si on pense qu'ils vont revenir en masse après des mois privés de fêtes. Tout cela va créer une dynamique dont on devrait profiter pendant une longue période. C'est en tout cas ce qu'on a pu observer sur les événements précédents. On croise des doigts et on espère que ça va bien se dérouler comme ça.

Vous ne craignez pas que les gens aient "peur" de retourner dans les boîtes de nuit ?

Ils n'ont pas eu cette crainte lors de la précédente réouverture, alors que la situation sanitaire n'était pas forcément meilleure, presque même pire. Donc, je ne pense pas, on a des remontées d'informations parmi nos clients et on sait déjà que beaucoup seront présents dès ce vendredi et dès ce samedi.

On a prévu ce vendredi une programmation musicale typiquement années 80 pour une clientèle de quadragénaires et le lendemain, le samedi, on aura une programmation musicale qui correspondra plus aux 18-25 ans, ce qui est notre programmation habituelle.