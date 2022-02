Réouverture des discothèques : le Kissing entre projets et questionnements à Saint-Jean-de-la-Rivière

Les discothèques se préparent à un gros week-end de fêtes. Elles sont autorisées à rouvrir depuis ce mercredi 16 février, après plus de 9 semaines de fermeture en raison de la crise de Covid 19. Le Kissing, sur la côte Ouest de la Manche, redémarre avec de nouveaux projets et aussi des incertitudes.

C'est le bout du tunnel pour les discothèques fermées depuis le mois de décembre, même si les établissements doivent encore respecter un protocole sanitaire lié à la crise du Covid-19: le passe vaccinal est obligatoire, le masque lui est recommandé mais pas obligatoire.

Les discothèques comme le Kissing à Saint-Jean-de-la-Rivière doivent encore respecter un protocole sanitaire : le passe vaccinal est obligatoire, le masque lui est recommandé mais pas obligatoire. © Radio France - Jacqueline FARDEL

Au Kissing, à Saint-Jean-de-la-Rivière, à côté de Barneville-Carteret, sur la cote Ouest, La première soirée c'est ce vendredi. Et avant le retour des clients, l'heure est aux derniers préparatifs. Surtout que le responsable de l'établissement -ouvert depuis 1983-, a le projet de développer le lieu et de monter un restaurant, pour s'adapter à la demande et à l'air du temps. Un bar-tapas devrait ouvrir en avril. L'établissement attend le passage de la commission de sécurité.

Un pied dans les travaux donc, un autre dans les questionnements pour Rodrigue Audouard. Parce que l'état d'esprit des gens a changé dit-il et il ne sait pas encore si les reines et rois du dance floor seront vraiment au rendez-vous

Est-ce que les gens n'ont pas pris l'habitude de rester chez eux, de ne plus sortir, de faire des soirées entre amis à la maison comme pendant le confinement ?

Masque recommandé mais pas obligatoire

Et la discothèque classique n'a plus vraiment le vent en poupe. " Il y a aujourd'hui des établissements comme les bars et restaurants qui proposent des ambiances discothèques et ça nous fait du mal, explique Rodrigue. La bonne nouvelle c'est que le masque n'est pas obligatoire mais recommandé et que le passe vaccinal ne devrait pas durer trop longtemps."

Il faut y aller, on n'a pas le droit à l'erreur.

L'établissement le Kissing a aussi du mal à recruter. Il ouvrira avec 15 employés, certains à temps partiel. Il en faudrait le double pour l'été et le nouveau restaurant. Il manque notamment des personnels de sécurité et des serveurs.