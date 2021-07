Réouverture des discothèques : le Mistral à Aix-en-Provence est prêt à retrouver ses clients

Les lumières et les sonos ont été réparées, les frigos remplis et la playlist réactualisée : la boîte de nuit le Mistral à Aix-en-Provence se prépare depuis des jours à sa réouverture, enfin, ce vendredi 9 juillet, après près d'un an et demi de fermeture à cause du coronavirus.

Enfin, après près d'un an et demi de fermeture totale, les boîtes de nuit sont autorisées à rouvrir ce vendredi 9 juillet. Et à Aix-en-Provence, elles sont plutôt nombreuses à se relancer dès ce soir. Au Mistral, dans le centre-ville, la préparation a commencé depuis plusieurs jours. Réparations, changements de décoration, nouvelles commandes de boissons et nouvelle playlist : tout le personnel est prêt à retrouver ses clients.

"On a dû tout remettre à zéro"

"Un appartement qui reste fermé pendant quasiment deux ans, il y a de la poussière, il y a de l'usure naturelle, ça s'abîme", explique Jean-Simon Faby, le patron du Mistral. Il a donc fallu tout remettre à jour, vérifier que tout fonctionne comme la sono ou les lumières. Même chose côté bar : "bon l'alcool, ça ne se périme pas vraiment mais tout le reste, sur les jus de fruits et tout, c'était périmé depuis bien longtemps donc on repart sur de nouvelles bases à 100%", ajoute le gérant.

Depuis une semaine, on est tous les jours à la boîte pour tester le son - Micka Martins, le DJ du Mistral

Et il n'y a pas que les jus de fruit qui périment, la musique aussi a changé depuis mars 2020. "Faut qu'on soit toujours dans l'actualité, donc c'est des heures de recherche", raconte Micka Martins, le DJ du Mistral, "depuis une semaine, tous les jours, on est à la boîte pour tester le son et pour essayer de nous motiver".

Quel protocole sanitaire ?

Si vous allez en boîte de nuit ce soir, il faudra présenter, en plus de votre carte d'identité et d'une "tenue correcte exigée", un pass sanitaire. Il prouvera soit que vous êtes vaccinés depuis plus de 15 jours, soit que vous avez un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, soit que vous êtes immunisé, car vous avez eu le Covid. Sinon, un barnum sera installé à l'entrée du Mistral par exemple, avec tests antigéniques et résultats en moins de dix minutes.

Et à l'intérieur, vous êtes libres ! - Jean-Simon Faby

A l'intérieur, "ce sera le retour à la vie d'avant", assure Jean-Simon Faby. Le masque n'est pas obligatoire mais recommandé par l'ARS. "Vous pourrez aller au bar et danser avec vos amis, sans le masque".