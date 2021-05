Réouverture des magasins : derniers préparatifs pour les commerçants

Les magasins n'ont pas encore rouvert mais à l'intérieur de la boutique de vêtements pour femmes Paloma, dans le centre-ville de Rouen, la lumière est allumée. À l'intérieur, la gérante, Nadège Thevenon, prépare sa boutique. "Là, on est en train de faire le ménage, on revoit nos rayonnages, on a fait toutes les vitrines," détaille la commerçante qui en est aux dernières vérifications avant l'ouverture, aidée par sa vendeuse, Stacey Perrot qui est en plein étiquetage d'articles.

Adapter la marchandise après un mois et demi de fermeture

En plus de la mise en place dans le magasin, il a fallu réorganiser les stocks de marchandises. Au moment du confinement, fin mars, Nadège Thevenon avait en boutique des vêtements de printemps, alors arrivée au mois de mai, elle tente d'adapter la marchandise pour l'été. "On a discuté avec certains fournisseurs qui acceptaient d'échanger des produits qui étaient un peu trop d'entrée de saison," explique la gérante, "on ne peut pas le faire avec tous mais quelques uns ont joué le jeu."

Des commerçants en manque de contact avec leurs clients

"Revoir la clientèle, reprendre l'activité au magasin, ça me manquait," confie Stacey Perrot et ce n'est pas Nadège Thevenon qui la contredira : "On est très impatientes." La grande inconnue de cette réouverture reste les clientes : seront-elles au rendez-vous ? Nadège Thevenon espère que les mariages, mis en suspend pendant la pandémie, vont reprendre cet été et relancer l'activité. Quoi qu'il en soit, sa boutique est prête pour mercredi.