Réouverture des magasins à Grenoble : les clients solidaires des commerçants

Après un mois de calme plat, les rues du centre-ville grenoblois se sont animées ce samedi 28 novembre. Les commerces non-essentiels ont rouvert leurs portes et les clients étaient au rendez-vous, notamment pour se montrer solidaires des commerçants fortement impactés par les deux confinements successifs.

Des sacs de vêtements à la main, Séverine est soulagée, elle peut enfin faire du shopping : "Je suis là pour me faire plaisir et préparer Noël, cela faisait trop longtemps que je ne l'avais pas fait", raconte la Grenobloise. Quelques mètres plus loin, un couple de retraités flâne devant les vitrines, "_cela contribue à donner de la vie dans la ville_, c'est quand même beaucoup plus joyeux", sourient-ils.

Pour faire les achats de Noël ou flâner devant les vitrines, les Grenoblois ont retrouvé les boutiques de la Caserne de Bonne ce samedi. © Radio France - Louise Buyens

Un chiffre d'affaire à rattraper

La plupart des promeneurs rencontrés ce samedi ont décidé d'acheter leurs cadeaux de Noël auprès des petits commerçants plutôt que de les commander sur Internet : "Le confinement a fait prendre conscience du besoin du commerce de proximité et de venir parler aux commerçants et d'essayer les produits, ce sont des choses importantes", réalise Anthony.

Une manière aussi de soutenir les commerçants qui subissent de grosses pertes de chiffres d'affaire. En nombre et décembre, ce gérant d'une maroquinerie dans le centre-ville de Grenoble fait la moitié de son chiffre d'affaire annuel mais cette année "on y arrivera jamais alors on compte sur notre clientèle qui n'oublie pas qu'il y a des commerçants ici et qu'il n'y a pas que les pages internet".

Les magasins de jouets plein d'espoirs

En cette période de fin d'année, les gérants de magasins de jouets attendaient, peut-être encore plus que les autres, la réouverture de leurs boutiques. Thomas Granget est responsable de King Jouet à Grenoble : "On avait fait du click and collect pendant le confinement mais on a déjà perdu 35% de notre chiffre d'affaire de novembre et décembre. On n'arrivera pas à rattraper cela mais on s'attend à avoir beaucoup de monde sur la période, j'ai même embauché plus de salariés", témoigne le gérant.

"On avait hâte de retrouver nos clients" - Thomas Granget, gérant de King Jouet à Grenoble

Un protocole sanitaire strict

Les magasins doivent respecter une jauge maximale de clients. © Radio France - Louise Buyens

La réouverture des commerces s'accompagne bien sûr de règles à faire respecter. Dans cette parfumerie du centre-ville grenoblois, des flèches ont été collées au sol pour indiquer le sens de circulation et pour respecter la jauge de clients, Maïté, la gérante a trouvé une technique : "On a 19 paniers, chaque client en prend un et dès qu'il n'y en a plus, on stoppe les entrées", explique-t-elle.

De nombreux magasins seront ouverts tous les dimanches jusqu'à Noël. © Radio France - Louise Buyens

Pour pouvoir accueillir un maximum de clients, malgré les règles sanitaires et jauges à faire respecter, de nombreux commerçants ont prévu d'ouvrir tous les dimanches jusqu'à Noël, certains iront même jusqu'à étendre leurs horaires d'ouverture le matin ou le soir.