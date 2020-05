Réouverture des restaurants : à Périgueux, le Café de la place prévoit d'étendre sa terrasse

Le Premier ministre a annoncé ce jeudi 28 mai la réouverture des restaurants, cafés et bars. À partir du 2 juin, une distance d'un mètre devra être respectée entre les tables. Pour accueillir un maximum de clients, à Périgueux, le Café de la place va demander l'autorisation d'agrandir sa terrasse.

"Ça fait longtemps que la date de reprise est dans les tuyaux." Tout ce qu'Eric Tygdat désirait, c'était une confirmation. Le patron du Café de la place, un restaurant place du marché au bois à Périgueux, l'a obtenu ce jeudi 28 mai. Lors d'une conférence de presse sur les modalités de la phase 2 du déconfinement, Edouard Philippe a annoncé la réouverture des cafés, bars et restaurants à partir du 2 juin en zone verte.

Un projet d'extension de terrasse

Il reste désormais quatre jours au patron du Café de la place pour s'organiser : "La deuxième phase pour nous c'est d'essayer de rentabiliser une affaire qui normalement doit tourner à 150% l'été et qui ne tournera qu'à 50% comme en hiver."

Pour accueillir les clients dans les meilleures conditions et rendre son affaire profitable, Eric Tygdat a plusieurs astuces. Premièrement, il veut agrandir sa terrasse pour y mettre plus de tables. "Cela nous permettrait d'accueillir 15 clients de plus." Il enverra dès vendredi un plan d'aménagement aux services techniques de la Ville de Périgueux qui sont prêts à étudier les projets d'extensions des professionnels.

Pour mettre en place sa deuxième astuce et servir le maximum de monde, il va essayer de réaliser deux services au lieu d'un notamment au déjeuner. "L'idéal serait de faire un service de 12h à 13h15 et un autre jusqu'à 14h. Mais les gens voudront-ils jouer le jeu ? Pour l'instant je n'en sais rien." s'interroge le restaurateur.

Des clients face à des serveurs masqués

La réouverture des restaurants induit de nombreuses contraintes sanitaires. Une réservation préalable, des groupes de 10 maximum à table et le port du masque obligatoire pour les serveurs. "Cette mesure touche l'essence de notre métier : le contact, la convivialité. Mais pour respecter les mesures barrières, a-t-on vraiment le choix ?" Les menus seront désormais accessibles sur smartphone via un QR code et sur tableau noir. Eric Tygdat attend désormais le crash test du mardi 2 juin.