Réouverture des restaurants : les professionnels isérois attendent la décision du Conseil d’État

Vous manifestez aujourd'hui à Lyon, à 15h30 place Bellecour. C'est une mobilisation régionale. Vous serez habillés en bleu, blanc, rouge et avec des bonnets en solidarité avec les stations de ski, dont les remontées mécaniques sont fermées jusqu’en janvier, comme les restaurants. C’est un énième SOS que vous lancez ?

Tout à fait, nous avions déjà lancé un SOS le 23 novembre à Grenoble, nous avions réuni 1000 personnes sur la place de Verdun. Aujourd’hui, nous avons décidé de nous rallier à cette manifestation lyonnaise pour que tous les départements du Rhône-Alpes soient présents.

à lire aussi Grenoble : les restaurateurs et cafetiers réclament la réouverture de leurs établissements

Cela fait des mois qu'on vous entend dire que si rien ne change, certains restaurants ne s’en remettront pas. Combien ont mis la clé sous la porte en Isère ?

Il n’y a pas encore de fermeture car nous sommes encore dans du fictifs, des prêts ont été accordés, il y a encore des reports sur certaines charges. C’est au premier trimestre 2021 que l’on saura ce qu’il en est. Il y a des entreprises qui sont déjà en cessation de paiement mais qui ne le voient pas encore.

Que représente la vente à emporter dans cette opération sauvetage ? On voit fleurir notamment sur les réseaux sociaux des appels à solidarité de personnes qui commandent des petits plats dans les restaurants près de chez eux…

La vente à emporter ce n’est pas la panacée mais elle permet pour beaucoup de restaurateurs de garder le moral et d’avoir un lien avec leurs clients. Cela permet à ceux qui ne touchent pas le fonds de solidarité ou les différentes aides de l’État de pouvoir payer une partie de leur loyer, d’amortir les dégâts.

Vous dites que tout le monde ne touche pas encore les aides promises par l’État comme l’élargissement du fonds de solidarité jusqu’à 200.000 euros par mois, 10 jours de congés payés, des exonérations de charges, du chômage partiel indemnisé à 100%. Tout cela n’arrive pas forcément dans les caisses ?

Pas pour certaines entreprises. J’ai en tête au moins deux entreprises familiales sur le département de l’Isère qui ont chacune sept restaurants et qui sont regroupés dans une holding. Ils font travailler plus de 50 personnes et ils ne peuvent rien toucher.

Parce qu’au lieu d’avoir sept structures différentes, il y a une grosse structure qui dépasse le plafond ?

C’est ça, les sept petites entreprises sont regroupées donc elles dépassent le plafond alors que ces restaurants sont de taille normale. Le fonds de solidarité allant jusqu’à 10.000 euros c'était bien pour certains mais rien du tout pour d’autres. Maintenant nous allons avoir la mesure des 20% de chiffre d’affaire, nous attendons les décrets pour voir ce qui va en être dans les faits.

Est-ce que vous avez un sentiment d’injustice par rapport aux autres commerces qui ont rouvert il y a une semaine ?

Non, nous sommes heureux pour eux, tant mieux s’ils peuvent rouvrir. Après, il y a toujours cette incompréhension de savoir pourquoi nos établissements sont toujours fermés. L’UMIH au niveau national a déposé un recours devant le conseil d’État qui a demandé au gouvernement d’apporter des justificatifs sur la base d’études pour savoir pourquoi les restaurants sont fermés. Nous attendons ces résultats demain (mardi 8 décembre).