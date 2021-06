Réouverture des salles de restaurants : "une grande satisfaction" pour le président de l'UMIH de Dordogne

Ce mercredi 9 juin marque le lancement de la troisième phase du déconfinement. Le couvre-feu passe à 23h, il n'y a plus de jauge en terrasses et les restaurants peuvent rouvrir en intérieur avec une jauge à 50 %. Une grande satisfaction pour Jean-Luc Bousquet, président de l'UMIH en Dordogne.

Depuis ce mercredi matin, on peut de nouveau manger et consommer à l'intérieur des restaurants et des bars. Ce 9 juin marque le lancement de la troisième phase du déconfinement avec la réouverture des salles, plus de sept mois après la fermeture de certains établissements. "On revient à une normalité avec 50 % de possibilité d'accueil de clients dans nos restaurants et 100 % en terrasse, se réjouit Jean-Luc Bousquet, président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie en Dordogne, on est très heureux. Le beau temps est là donc c'est bien."

Il reste quand même un problème pour bon nombre de restaurateurs : le recrutement de personnels. Certains salariés ont quitté l'hôtellerie-restauration depuis le début de la crise sanitaire. "Ça, c'est un petit peu plus compliqué, c'est vraiment l'inquiétude qui demeure. Nous sommes tous à la recherche de personnels dans tous les postes et ça c'est vraiment une problématique qui n'est pas résolue."

On organise des formations, on fait des recrutements avec Pôle emploi, mais malgré tout ce que l'on peut faire, il nous manque du personnel.

Dans les prochaines semaines, les bars et restaurants périgourdins vont proposer des retransmissions des matchs de l'Euro de football mais il faudra rester assis. "Ça va être compliqué mais il va falloir s'astreindre à un protocole sanitaire qui doit perdurer si on ne veut pas gérer de clusters. Je pense que tout le monde va être conscient de ça et tout le monde sera raisonnable."

Prochain étape pour les établissements le 30 juin avec, si la situation sanitaire le permet, la suppression des jauges et du couvre-feu.