Déconfinement des cafés et restaurants : à Pau, "ça fait plaisir de retrouver le comptoir"

Pour la troisième étape du déconfinement, les salles en intérieur des restaurants, des bars et des cafés rouvrent ce mercredi 9 juin. Dans l'agglomération paloise, clients comme gérants sont ravis de retrouver les comptoirs et un peu plus de la vie d'avant.

C'est le retour des habitudes de café au comptoir et des déjeuners dans les salles de restaurant ce mercredi 9 juin pour la troisième étape du déconfinement. Les salles des établissements de boisson et de restauration peuvent rouvrir, après des mois de fermetures depuis le début du confinement. Pour beaucoup de cafés, de bars et de restaurants, c'est une deuxième ouverture après la reprise des terrasses du 19 mai, mais d'autres établissements, sans espace extérieur, rouvrent eux pour la première fois.

C'est le cas au Bar-Tabac le Diabolo, route de Bayonne à Billère. Jusqu'ici l'établissement ne proposait que des cafés à emporter dans des gobelets en carton. Ce mercredi 9 juin, clients et patrons sont ravis de retrouver les tasses, les tables et le comptoir.

C'est le cas de Julien, un habitué du café, qui vient depuis une quinzaine d'années et a repris sa place habituelle, au bout du comptoir : "c'est très agréable de retrouver les habitudes qu'on avait depuis des années. C'est vraiment beaucoup plus chaleureux que de boire son café aux quatre vents".

Une réouverture avec des règles strictes

"Ça fait plaisir de revoir tous les habitués à l'intérieur" explique Bruno, le patron du Diabolo, tout sourire derrière son masque. "Ça fait plaisir de retrouver le comptoir, mais attention il y a certaines règles à respecter" ajoute-t-il en indiquant les rubans collés sur sur le zinc pour indiquer les bonnes distances entre chaque client.

À l'Europ'café, à Lescar, les mesures sont encore plus drastiques : les clients n'ont pas le droit de venir boire le café debout au comptoir, ce qui n'empêche pas les habitués de pousser la porte de l'établissement dès le petit matin.

Reprise en intérieur très encadrée pour les restaurateurs

Pour les restaurateurs, des règles de suivi des clients s'appliquent avec l'obligation d'indiquer ses coordonnées soit par écrit, soit en flashant un QR Code via l'application TousAntiCovid. A l'intérieur les salles rouvrent en demi-jauge.

A Pau, grâce à cette nouvelle étape du déconfinement, le restaurant Le Conti, sans terrasse, peut enfin rouvrir. "Depuis lundi on fait le ménage" souffle Jérémy Tomé, le patron de l'établissement. "Il y a un côté un peu stressant, comme une rentrée scolaire : on ne sait pas qui on va avoir, comment ça va se passer, et on a même mis une belle tenue pour être prêt. C'est un peu stressant de reprendre après six mois d'arrêt".

Autres changements pour cette troisième étape du déconfinement : le couvre-feu repoussé à 23h, la réouverture des salles de sport fermées, des piscines, et la reprise partielle du travail en présentiel.