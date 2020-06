Réouverture des sites touristiques poitevins : "Il y a une grosse interrogation sur l'équilibre économique"

Le phase 2 du déconfinement se prépare activement dans le Poitou, lundi 1er juin, à la veille de la levée de nombreuses interdictions. Ainsi, l'obligation de rester dans un périmètre de 100 km autour de chez soi va être levée, les restaurants et les cafés pourront rouvrir, tout comme de nombreux sites touristiques. "Ça va être un vrai soulagement pour la totalité de nos sites", a expliqué sur France Bleu Poitou lundi 1er juin Yann Decker, cogérant de la holding Mozart qui gère quatre sites touristiques dans le Poitou et affirme que "les 100 km nous restreignaient sur un bassin de population assez faible".

Il espère aussi bénéficier de la reprise d'autres sites : "On a des sites touristiques qui bénéficient de l'attrait du territoire, avec cette complémentarité d'offres comme avec le Futuroscope et l'abbaye Saint-Savin. A partir du moment où les gens vont commencer à revenir sur d'autres pôles touristiques, on pourra espérer leur proposer nos prestations."

On augmente les coups et on diminue les flux

La holding Mozart gère La Vallée des Singes (Romagne), le musée Cormenier (Champnier), le parc de la Belle (Magné) et DéfiPlanet (Dienné). Ces deux derniers sites ne rouvriront d'ailleurs que le 9 juin. "On s'est laissé le temps de faire les choses correctement", détaille Yann Decker, qui souligne qu'"il y a une complexité d'application du protocole un peu plus importante" à Dienné que sur les autres sites, compte-tenu des activités très variées exercées sur place (hôtellerie, restauration, activités aquatiques, événementiel...). "Il a bien fallu s'adapter pour éviter d'ouvrir des sites en mode dégradé, c'est-à-dire avec 50 ou 60% des choses qui fonctionnent. Ce n'est pas notre volonté."

Pour autant, le "mode dégradé" existera bel et bien au sein même des activités. "On a pris le parti dans certains cas de diminuer le flux de visiteurs." Dans la cas de l'accrobranche, par exemple, la jauge sera réduite de moitié (de 40 à 20 personnes par heure). Cela doit permettre de respecter les règles de distanciation et de désinfecter le matériel entre deux utilisations. "On se pose évidemment la question [de la pertinence financière d'une réouverture]", reconnaît Yann Decker. "On augmente les coûts et on diminue les flux donc il y a une grosse interrogation sur l'équilibre économique de cette activité", s'inquiète-t-il, ajoutant que "il y a aussi une grosse interrogation sur la volonté des touristes de venir faire ces activités".