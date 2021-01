Réouverture des stations de ski : Chalmazel trépigne et le col de la Loge cartonne

"Nous sommes prêts pour ouvrir le week-end prochain !" : c'est le message de la station de sports d'hiver de Chalmazel représenté par Jean-Yves Bonnefoy. Mais au moment de tenir sa conférence de presse de lancement éventuel de la saison le vice-président du conseil départemental de la Loire chargé des sports n'en sait rien. Il a bien essayé d'n savoir plus, en vain : "J'ai appelé la préfecture pour savoir s'ils avaient des infos sur la réouverture des stations le 7 janvier... Je n'ai eu personne", se désole l'élu qui s'accroche à cette date pour sauver ce qui peut l'être.

De son côté le maire de Chalmazel-Jeansagnière s'inquiète et ronge son frein "Je suis frustré, nous avons de la belle neige, les conditions météo sont parfaites. Il faut que nous puissions skier de nouveau dès ce week-end. Les télésièges, ce n'est pas comme les télécabines, la distanciation peut être assurée sans problème", plaide Valéry Gouttefarde. Frustration d'autant plus grande que les familles sont venues nombreuses pour faire de la luge, des raquettes ou tester le nouveau circuit de randonnée. La location de matériel et le succès de la vente en emporter du snack en témoigne aussi.

Et le maire ajoute "Il faut que nous puissions rouvrir, il en va de la survie de notre structure". Ce serait effectivement le pire scénario pour cette station de proximité que les remontées mécaniques restent encore à l'arrêt après une sombre saison 2019-2020 : pratiquement pas de neige et à peine 37 000 euros de chiffres d'affaire. Le conseil départemental a dû verser 600 000 euros dans les caisses de Chalmazel pour compenser.

Fréquentation historique au col de la Loge

Tout autre ambiance au domaine nordique du col de la Loge qui enregistre un de début de saison inédit et déjà dépassé son chiffre d'affaire annuel en quelques semaines : il affiche 70 000 euros quand une saison pleine permet habituellement d'atteindre les 67 000 euros. "C'est une fréquentation historique, nous battons tous les records, souligne Pierre-Jean Rochette vice-président de Loire Forez agglomération en charge du tourisme et donc du domaine nordique. Les skieurs alpins se sont rabattus sur le ski de fond et le col de la Loge. Entre 1 000 et 1 500 personnes sont venues en moyenne chaque jour pendant les vacances. Et le 2 janvier, nous avons vendu 800 forfaits, c'est 10 % de ce que l'on réalise sur une bonne saison complète. Les agents sont d'abordés dès le matin. Il y a même des problèmes de stationnement. C'est dingue ce qu'il se passe là-haut. Heureusement que nous avons reçu une nouvelle dameuse !".

De quoi militer pour des travaux de rajeunissement d'un site qui passe d'habitude pour le petit poucet, le site qu'on oublie ou qu'on moque. "Cette fois le col de la Loge tire son épingle et il faut effectivement rénover des bâtiments, proposer des nouveautés pour fixer la fréquentation et équiper le domaine pour qu'il vive aussi l'été, mais ça se sera dans un second temps", explique Pierre-Jean Rochette.