Réouverture des terrasses à la mi-mai : l'UMIH 42 "demande à voir".

Le chef de l’État évoque une possible réouverture des terrasses de café et restaurants pour la mi mai. Réaction dubitative d'Alexandre Cipriani, le chef du Pont Nantin, à Saint-Chamond.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Cinq longs mois de fermeture, ça vous semble probable retrouver vos clients d'ici un mois et demi?

Alexandre Cipriani, chef du Pont Nantin, à Saint-Chamond et président de l'UMIH dans la Loire : On a beaucoup d'espoir et on aimerait beaucoup les retrouver le plus vite possible. Après, c'est vrai qu'il y a quinze jours, on nous a présenté un premier plan en trois étapes qui devait commencer par les salles de restaurant d'hôtel. Ensuite, les terrasses. Ensuite, ouverture totale. Là, on nous parle de l'ouverture des terrasses mi-mai. J'avoue que je demande vraiment à voir. Je reste un peu sceptique, mais même si vraiment ce sera avec grand plaisir qu'on ouvrirait nos établissements en terrasse [00:00:32][26.2]

Tout le monde ne serait pas logé à la même enseigne. Tous les restaurateurs et cafetiers n'ont pas de terrasse.

C'est sûr que ça nous inquiète. Et puis, on serait tout à fait tributaire de la météo aussi. Qu'est ce qu'on fait de nos clients le jour où il pleut? On va voir comment ils vont nous présenter ça.

La situation financière. Vous qui connaissez bien les restaurateurs du département. On en est où? Est ce que les aides de l'État suffisent? Bercy parle encore de 11 milliards d'euros par mois pour aide la transition jusqu'au retour de la vie normale.

Les aides de l’État font leur boulot dans la plupart des établissements. Après, c'est toujours compliqué pour les très grosses affaires ou les très petites. Mais la grosse inquiétude, c'est qu'on repousse aussi beaucoup de choses. Plus on va repousser nos ouvertures, plus les charges s'accumulent. Les remboursements de PGE, de crédits et d'autres d'autres charges qui s'accumulent. La réouverture risque d'être quand même amère pour certains.