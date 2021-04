Réouverture des terrasses à la mi-mai : une option peu adaptée pour les restaurateurs cherbourgeois

Une possible réouverture des restaurants est prévue par le gouvernement à la mi-mai et une des options envisagée : l'autorisation des terrasses uniquement dans un premier temps. Inadapté pour de nombreux restaurateurs cherbourgeois.

"Je n'arrive même pas à comprendre," s'agace Frédéric Dubant, gérant du Bistro Bouche à Cherbourg. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres dans la ville, ce n'est pas rentable d'ouvrir uniquement la terrasse. "Il y a très peu de restaurants avec des terrasses et on a très peu de trottoirs pour en mettre," explique le restaurateur. Avec seulement six tables en terrasse dans son établissement, Frédéric Dubant perdrait de l'argent et gaspillerait de la marchandise.

Pour ceux qui ont une terrasse en revanche, ce serait une bonne nouvelle. Sandrine Poulain gère le Café du Port à Cherbourg, un des rares restaurant avec une terrasse et cette mesure, "c'est ce qu'on réclame depuis des mois !" Elle l'avoue, elle ne sait pas si ce serait rentable d'ouvrir mais "ce sera déjà mieux que de servir dans des boîtes."

Fermés depuis des mois, les restaurateurs peinent à tenir moralement

Car si les deux restaurateurs sont d'accord sur un point, c'est bien la difficulté psychologique vécue dans tout le secteur. Sur le plan économique, les aides de l'Etat ont permis de se maintenir "mais moi je ne veux pas vivre d'aides, je veux travailler," scande Sandrine Poulain, "on est fermé depuis octobre, c'est trop long." Un métier qu'ils ne peuvent plus pratiquer vraiment, c'est un crève-cœur pour ces professionnels et une situation difficile à gérer pour leur personnel. "J'ai quelques employés qui me disaient qu'ils étaient prêts à partir vers un autre job," confie Frédéric Dubant. "Le moral est très difficile," conclut le restaurateur.

Une situation qui se retrouve à l'échelle nationale. Des syndicats patronaux de l'hôtellerie et de la restauration ont commandé une étude qui révèle que la profession pourrait manquer de 100 000 salariés à la réouverture à cause du découragement.