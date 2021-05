Réouverture des terrasses : "ce n'est pas rentable" pour ce couple de Saint-Malo

Depuis lundi 3 mai 2021, la France commence une nouvelle phase de déconfinement avec déjà la fin de la limitation des 10 kilomètres, le 19 mai la réouverture notamment des terrasses des cafés et des restaurants avec 6 clients maximum par table et leur réouverture complète le 9 juin. Cette date plus lointaine, c'est l'option que vont prendre beaucoup d'établissements comme "le Bercail" un bar à tapas implanté dans le quartier de Rochebonne-Paramé à Saint-Malo.

Une terrasse trop petite

Marlène Renault et David Lesselin ont quitté le Havre pour s'installer à Saint-Malo et créer l'an dernier un établissement de quartier dans le style bar à tapas. Il s'agit d'un lieu convivial avec ses planches à partager qu'on soit débout ou assis, et à n'importe quelle heure de la journée sans compter des expos ou des concerts parfois. Mais à l'extérieur la terrasse est vraiment petite. "On ne peut mettre que deux tables avec les mesures barrières" explique Marlène Renault "financièrement rester ouvert pour 12 clients, ça va représenter une grosse perte de stocks" "en plus on va devoir embaucher une personne, ça ne sera pas rentable" renchérit David Lesselin.

On est déçus mais après, on est conscient de la situation sanitaire - Marlène Renault

Des questions pour le 9 juin

Les deux malouins d'adoption attendent donc le 9 juin pour leur réouverture mais ils sont encore dans le flou sur les conditions sanitaires qui leur seront imposées "On sait que ça sera des groupes de six mais quelles seront les nouvelles mesures ? comment pourra-t-on consommer ? est-ce qu'on devra remplacer nos planches en bois par des assiettes ?" s'interroge Marlène Renault. Leur établissement devait ouvrir le 30 mars 2020. Il a fallu attendre la mi juin avant de le refermer le 24 octobre. "Le confinement de l'automne, ça a été dur car on est passé d'une quarantaine de clients par jour à rien du tout "témoigne son conjoint. "Le Bercail" n'a connu pour l'instant que quatre mois de carrière. Le couple a pu tenir grâce notamment au PGE, le prêt garanti par l'Etat.

Marlène Renault et David Lesselin ne rouvriront leur bar à tapas à Saint-Malo que le 9 juin © Radio France - Loïck Guellec

Garder des liens

Malgré la fermeture depuis le 24 octobre, les liens n'ont pas été rompus avec la clientèle qui s'est constituée pendant les quatre premiers mois d'activité. Un journal papier est édité régulièrement pour donner des nouvelles et puis les réseaux sociaux entretiennent les relations.